Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται σύντομα να άρει τις κυρώσεις σε ιρανικό αργό που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των πιέσεων στις τιμές, στον απόηχο του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 94,16 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 1,98 δολαρίων ή 2,06%, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί στα 106,99 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1,66 δολαρίων ή 1,53%.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποδεσμεύσουμε το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα, περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», προσθέτοντας ότι η επιστροφή αυτών των ποσοτήτων στην αγορά θα μπορούσε να συγκρατήσει τις τιμές μέσα στις επόμενες 10 έως 14 ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του συνδράμει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών, η Citi επισημαίνει ότι η κρίση με το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει έντονη άνοδο στο πετρέλαιο και σε συναφή εμπορεύματα, αναθεωρώντας ανοδικά τις προβλέψεις της. Η τράπεζα εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φθάσουν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι εντός ενός έως τριών μηνών, ενώ σε ένα δυσμενές σενάριο ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 150 δολάρια, εάν ενταθούν οι διαταραχές στην προσφορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, το βασικό σενάριο της Citi προβλέπει αποκλιμάκωση της έντασης μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent πίσω στα 70–80 δολάρια έως το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι διαφορές τιμών μεταξύ βασικών τύπων αργού έχουν διευρυνθεί σημαντικά, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος μεταφοράς και την ισχυρή ζήτηση στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Σαουδάραβες αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 180 δολάρια ανά βαρέλι, εφόσον οι διαταραχές από τη σύγκρουση με το Ιράν παραταθούν έως τα τέλη Απριλίου.