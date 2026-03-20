Το Ιράν ανταποδίδει με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, οι αγορές υποχωρούν παγκοσμίως

Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή σε ένα πόλεμο που εκτινάσσει τις τιμές των καυσίμων σε όλο τον κόσμο και αυξάνει τον κίνδυνο για γενικευμένη ανάφλεξη με άγνωστα αποτελέσματα. Εκρήξεις το βράδυ σε Ιερουσαλήμ, συνέχισε τα χτυπήματα στην Τεχεράνη το Ισραήλ.

Με αμείωτη ισχύ μαίνονται για 21η ημέρα τα εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει πως πρόκειται να ζητήσει από το Κογκρέσο 200 δισ. δολάρια για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους - στόχοι που είχαν προηγουμένως αναφερθεί από την αμερικανική κυβέρνησης, ενώ επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ θα αναστείλει οποιεσδήποτε επιθέσεις στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έπληξε χθες ένα σαουδαραβικό διυλιστήριο στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού τύλιξε στις φλόγες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και δύο κουβεϊτιανά διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ προκάλεσε μικρές ζημιές και σε ένα διυλιστήριο στο Ισραήλ.

Τα πλήγματα, σε αντίποινα για ισραηλινή επίθεση σε ένα βασικό ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου, εκτόξευσαν τις τιμές των καυσίμων, με το Brent να αυξάνεται πάνω από 60% από την έναρξη του πολέμου.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν και 1.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ Ισραηλινά πλήγματα έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο Λιβανέζους.

