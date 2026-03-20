Το Ιράν ανταποδίδει με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, οι αγορές υποχωρούν παγκοσμίως

Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή σε ένα πόλεμο που εκτινάσσει τις τιμές των καυσίμων σε όλο τον κόσμο και αυξάνει τον κίνδυνο για γενικευμένη ανάφλεξη με άγνωστα αποτελέσματα. Εκρήξεις το βράδυ σε Ιερουσαλήμ, συνέχισε τα χτυπήματα στην Τεχεράνη το Ισραήλ.

Με αμείωτη ισχύ μαίνονται για 21η ημέρα τα εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει πως πρόκειται να ζητήσει από το Κογκρέσο 200 δισ. δολάρια για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους - στόχοι που είχαν προηγουμένως αναφερθεί από την αμερικανική κυβέρνησης, ενώ επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ θα αναστείλει οποιεσδήποτε επιθέσεις στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έπληξε χθες ένα σαουδαραβικό διυλιστήριο στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού τύλιξε στις φλόγες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και δύο κουβεϊτιανά διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ προκάλεσε μικρές ζημιές και σε ένα διυλιστήριο στο Ισραήλ.

Τα πλήγματα, σε αντίποινα για ισραηλινή επίθεση σε ένα βασικό ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου, εκτόξευσαν τις τιμές των καυσίμων, με το Brent να αυξάνεται πάνω από 60% από την έναρξη του πολέμου.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν και 1.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ Ισραηλινά πλήγματα έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο Λιβανέζους.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}


LIVE

  • «Παράγουμε πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου», απαντούν οι IRGC

    09:10:17

    Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν τόνισε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να κατασκευάζει πυραύλους, επιχειρώντας να διαψεύσει τις χθεσινές δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού.

    Ο στρατηγός Αλί Μοχαμάντ Ναεϊνί υποστήριξε πως «δεν υπάρχει καμία ανησυχία ως προς την πυραυλική μας βιομηχανία, διότι παράγουμε πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου, κάτι που είναι εντυπωσιακό, και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποθήκευση».

    «Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η σκιά του πολέμου φύγει από τη χώρα», πρόσθεσε.

  • Το Κουβέιτ διακόπτει τη λειτουργία τμημάτων του διυλιστηρίου Al Ahmadi

    08:37:39

    Η Kuwait Petroleum Corporation δήλωσε ότι δίνει μάχη με τις φλόγες σε μονάδα του διυλιστηρίου Mina Al Ahmadi, αφού αυτό επλήγη νωρίτερα την Παρασκευή από επιθέσεις με drones.

    Πρόσθεσε ότι τμήματα του διυλιστηρίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο.

    «Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται ενεργά για τον περιορισμό της κατάστασης σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας».

  • Το Ισραήλ χτυπά στόχους στη Συρία «σε απάντηση σε επιθέσεις κατά των Δρούζων»

    08:36:26

    Ο στρατός ανέφερε ότι έπληξε υποδομές που ανήκουν στη Συρία, ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού των Δρούζων στη Σουέιντα, στη νότια Συρία.

    Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, δεν αναγνώρισε άμεσα την επίθεση, η οποία αποτελεί το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στη Συρία καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο το Ιράν.

    Το Ισραήλ διαθέτει σημαντικό πληθυσμό Δρούζων. Έχει παρέμβει και στο παρελθόν για την υπεράσπισή τους στη Συρία, εξαπολύοντας δεκάδες αεροπορικά πλήγματα σε φάλαγγες κυβερνητικών δυνάμεων και ακόμη και πλήγμα στο αρχηγείο του συριακού υπουργείου Άμυνας στο κέντρο της Δαμασκού.

  • Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν

    08:09:32

    Όπως μεταφέρει ανταποκριτής του Al Jazeera, το σφυροκόπημα ξεκίνησε γύρω στα μεσάνυχτα - με το πρώτο κύμα επιθέσεων να χτυπά την Τεχεράνη, ιδιαίτερα τα ανατολικά της πόλης.

    Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στο Καράτζ, στα δυτικά· στο Κερμάν, στα νότια· και στο λιμάνι Λενγκέχ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, επίσης στα νότια.

    Πρόκειται για μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη χώρα που ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα και διήρκεσαν μέχρι πριν από μερικές ώρες.

  • Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Πέμπτης

    08:07:22

    Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

    Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

    Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ») δεν έκανε λόγο για θύματα, ενώ η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

    Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

    Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

  • Νέα επίθεση στο διυλιστήριο Mina al-Ahmadi με drones

    07:53:41

    Το διυλιστήριο Mina al-Ahmadi της Kuwait Petroleum Corporation επλήγη από αρκετές επιθέσεις με drones νωρίς το πρωί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ.

    Ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες μονάδες και αρκετές τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα, μετέδωσε την Παρασκευή το Πρακτορείο Ειδήσεων του Κουβέιτ.

  • Περισσότεροι από 3.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου

    07:29:48

    Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA).

    Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 3.186.

    Από το σύνολο αυτό, 1.394 ήταν θύματα μεταξύ των αμάχων – συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 210 παιδιών – ενώ 1.153 ήταν θύματα μεταξύ των στρατιωτικών και 639 δεν έχουν ταξινομηθεί.

  • Νέες επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

    07:25:36

    Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

    Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

    Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων».

    Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

    Χθες Πέμπτη το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλο ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Νότια Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

  • Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

    06:54:50

    Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

    Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

    Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

    Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management -- την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

  • Μέχρι και 180 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος Απριλίου

    06:53:02

    Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Μπλέξανε οι γραμμές με τους Patriot

Οπλοστάσιο 2 δισ. ευρώ για την κυβέρνηση εφόσον ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής

Κατώτατος μισθός 2026: Σενάριο για 920 ευρώ - Κρίσιμη συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Θα παραμείνει ο χειμώνας για αρκετές ημέρες - «Κλείδωσε» ο καιρός την 25η Μαρτίου

Τεκμαρτό εισόδημα: Πώς και πότε μπορείτε να το αμφισβητήσετε

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Αντλίες Θερμότητας: Η σύγχρονη λύση για οικονομική θέρμανση

Η καθημερινότητα ενός εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στο κουδούνι

Έχετε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ; Μην αφήσετε την επιδότηση των 750€ να χαθεί!

Η Αθήνα τη νύχτα είναι αλλιώς και το Xiaomi 17 Ultra το αποδεικνύει

Υπέρταση: Πώς θα μειώσετε την αρτηριακή πίεση φυσικά

Η αλήθεια των αριθμών και το δυσοίωνο μέλλον για το ΕΣΥ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Η καλύτερη στιγμή για να πάρετε τις βιταμίνες σας, σύμφωνα με φαρμακοποιό

Μπακαλιάρος 25ης Μαρτίου: 6 πανεύκολες συνοδευτικές αλοιφές αντί για σκορδαλιά

Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή

ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον

Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών

Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία

Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους

ΙΕΑ - 10 τρόποι να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση: Τηλεργασία, χαμηλότερα όρια ταχύτητας, αλλαγές ακόμη και στο μαγείρεμα

Politico: Οι ηγέτες της ΕΕ ανίκανοι να δράσουν, με δύο πολέμους στο κατώφλι τους

Έρχονται αυξήσεις σε αεροπορικά, ακτοπλοΐα και οδικές μεταφορές

Το ενδεχόμενο διοχέτευσης ιρανικού πετρελαίου στην αγορά «φρενάρει» το ράλι του Μπρεντ

Πώς να μειώσετε την ξηροφθαλμία και να προστατεύσετε τα μάτια σας

Η αλήθεια των αριθμών και το δυσοίωνο μέλλον για το ΕΣΥ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό

ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.

4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί

Μπακαλιάρος 25ης Μαρτίου: 6 πανεύκολες συνοδευτικές αλοιφές αντί για σκορδαλιά

Η καλύτερη στιγμή για να πάρετε τις βιταμίνες σας, σύμφωνα με φαρμακοποιό

