«Μπορεί να έχω σχέδιο, μπορεί και όχι» απαντά ο Τραμπ για τα σχέδιά του για το Χαργκ αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια φυσικής κατάληψής του θα εξέθεσε τις αμερικανικές δυνάμεις σε ιρανικά πυρά σε έναν γεωγραφικά περιορισμένο χώρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του στρατηγικά κρίσιμου νησιού Χαργκ του Ιράν, με απώτερο σκοπό να πείσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ετοιμάζονται να στείλουν τρία ακόμη πολεμικά πλοία και χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή ενώ οι φόβοι για την οικονομική ζημία του πολέμου εντείνονται.

Οι πληροφορίες αυτές προέκυψαν καθώς ο στρατός του Ιράν απείλησε ότι θα «κυνηγήσει» αξιωματούχους και στρατιωτικούς διοικητές των ΗΠΑ και του Ισραήλ όπου κι αν τους βρει στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων τουριστικών προορισμών. «Παρακολουθούμε τους δειλούς αξιωματούχους και διοικητές σας, τους πιλότους και τους κακούς στρατιώτες σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Abolfazl Shekarchi, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. «Από τώρα και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι χώροι αναψυχής, τα θέρετρα και τα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή».

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την ένταση με νέες δηλώσεις του: αρχικά απέκλεισε την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, και επέμεινε ότι η Ουάσινγκτον έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο και ελάχιστη ώρα αργότερα σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη των στόχων στο Ιράν και εξετάζει τον «σταδιακό τερματισμό» της στρατιωτικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θέλω να κάνω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε ότι δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά εξαλείφεις την άλλη πλευρά», είχε πει νωρίτερα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε και για τους επιπλέον στρατιώτες που στέλνει στη Μέση Ανατολή και αν αυτοί αποτελούν δυνάμεις αποτροπής ή αν η αποστολή τους γίνεται για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, ο Τραμπ δεν απάντησε και αρκέστηκε να πει πως «Αν το έλεγα αυτό, οι άνθρωποι της άμυνας δεν θα ήταν πολύ χαρούμενοι».

Ερωτώμενος για το νησί Χαργκ και τα σχέδιά του ήταν πάλι ασαφής: «Μπορεί να έχω σχέδιο, μπορεί και όχι. Αλλά πώς θα το έλεγα αυτό σε έναν δημοσιογράφο. Θα μου έλεγε ο Μάρκο (Ρούμπιο) “κύριε, παρακαλώ, μπείτε αμέσως στο ελικόπτερο”», είπε ο Τραμπ.

Σε ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων πως «Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να αστυνομεύεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν - οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους για το Ορμούζ, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές».

Οι αναφορές ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει σχέδια για κατάληψη ή αποκλεισμό του νησιού Χαργκ εντείνονται παρά τις προηγούμενες πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν έχει σκοπό να αναπτύξει στρατεύματα πουθενά. Την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο ωστόσο, άφησε να εννοηθεί για μία ακόμα φορά πως και να το κάνει δεν θα ξέρει κανείς.

Η σημασία του νησιού Χαργκ

Οποιαδήποτε προσπάθεια φυσικής κατάληψης του νησιού Χαργκ πιθανότατα θα συνεπαγόταν υψηλούς κινδύνους, εκθέτοντας τις αμερικανικές δυνάμεις εκεί σε ιρανικά πυρά με drones και πυραύλους σε έναν γεωγραφικά περιορισμένο χώρο. Το νησί έχει μέγεθος μόλις 20 τ.χλμ και απόσταση μόλις 25 χλμ. από την ιρανική πόλη Μπουσέρ στο βόρειο άκρο του Κόλπου. Ο τερματικός σταθμός του νησιού εξάγει περίπου το 90% του ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύεται από αγωγούς από κοντινά υπεράκτια πεδία.

Το Ιράν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα και οποιαδήποτε προσπάθεια κατάληψης ενός τόσο βασικού στρατηγικού στοιχείου σίγουρα θα συναντούσε αντίσταση.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Παρασκευή επιτέθηκε ακόμα μία φορά στο ΝΑΤΟ αποκαλώντας τις χώρες- μέλη «δειλούς» . «Τώρα που η μάχη κερδήθηκε στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. Δειλοί, θα το θυμόμαστε» έγραψε με τον γνωστό απειλητικό του τρόπο.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο έχει ήδη αναπτύξει την 31η Μονάδα Πεζοναυτών, μια δύναμη ταχείας αντίδρασης περίπου 2.200 πεζοναυτών, στη Μέση Ανατολή. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν πει ποιες αποστολές θα ανατεθούν στους πεζοναύτες που αποστέλλονται στη Μέση Ανατολή. Κάποιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ωστόσο ότι το USS Boxer, με τη Μονάδα Πεζοναυτών έφυγε επίσης από τις ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Άγνωστη παραμένει η αποστολή τους.

Άλλο ΗΠΑ, άλλο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Τραμπ και οι Ισραηλινοί σύμμαχοί της έχουν δώσει αντιφατικές ενημερώσεις σχετικά με τις προθέσεις τους για τον πόλεμο. Οι περιγραφές των σχεδίων φαίνεται να αλλάζουν σχεδόν καθημερινά, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης, που παλεύουν με έναν πόλεμο του οποίου οι συνέπειες έχουν ξεπεράσει τον έλεγχό τους. Αντιφατικές και οι δηλώσεις των Τραμπ και Νετανιιάχου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε για τα σχέδια του Τραμπ αναφορικά με τα επιπλέον στρατεύματα που στέλνονται στη Μέση Ανατολή. Ο αξιωματούχος απάντησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σχέδια να στείλει στρατεύματα στο Ιράν, αλλά πρόσθεσε πως ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές και δεν δημοσιοποιεί τη στρατιωτική στρατηγική του. Ο αμερικανικός στρατός «θα μπορούσε να καταλάβει το νησί Χαργκ ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Καμία αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης με νέες επιθέσεις σε σε ένα διυλιστήριο του Κουβέιτ από ιρανικά drones. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απάντησαν χτυπώντας 16 ιρανικά φορτηγά πλοία σε πόλεις - λιμάνια στον Κόλπο.

«Μετά την αμερικανο-σιωνιστική αεροπορική επίθεση, τουλάχιστον 16 φορτηγά πλοία που ανήκουν σε πολίτες των πόλεων Bandar Lengeh και Bandar Kong κάηκαν ολοσχερώς στην πυρκαγιά», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος από την νότια επαρχία Hormozgan, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Σφοδρές εκρήξεις συγκλόνισαν επίσης το Ντουμπάι, καθώς οι αντιαεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν εισερχόμενους πυραύλους, την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής γιορτάζουν το Eid al-Fitr, το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Το Ισραήλ, την ίδια ώρα, επιτέθηκε σε θέσεις της συριακής κυβέρνησης, λίγες μόνο ημέρες αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προτείνει ανώνυμα τη χρήση των ίδιων συριακών δυνάμεων για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο. Και καθώς η βία συνεχίζεται σε όλη την περιοχή, από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα μέχρι την Κασπία Θάλασσα, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύονται στα ύψη και υπάρχουν προειδοποιήσεις για ένα εξαπλούμενο παγκόσμιο οικονομικό σοκ, που έχει επιδεινωθεί από τα ολοένα και πιο ασυνάρτητα μηνύματα από την Ουάσινγκτον.

Πλήγματα σε διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει σταδιακά στην 4η εβδομάδα. Το Κουβέιτ δήλωσε ότι δύο κύματα ιρανικών επιθέσεων με drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Mina al-Ahmadi. Το διυλιστήριο, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί περίπου 730.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, υπέστη ήδη ζημιές την Πέμπτη σε μια άλλη ιρανική επίθεση.

Το Ιράν ενέτεινε τις προσπάθειές του με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε αραβικά κράτη του Κόλπου μετά τον βομβαρδισμό του τεράστιου υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars του Ιράν στον Κόλπο την Τετάρτη. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους ενώ σε μια σπάνια δήλωση, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε στις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ, δήλωσε ότι οι εχθροί της Τεχεράνης πρέπει να χάσουν την «ασφάλειά» τους.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου. Τα σχόλιά του ήταν μέρος μιας δήλωσης που εκδόθηκε εκ μέρους του και στάλθηκε στον πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ, από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Οι νέες επιθέσεις ακολούθησαν μια έντονη ημέρα κατά την οποία το Ιράν έπληξε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή και εξαπέλυσε περισσότερες από 12 πυραυλικές ομοβροντίες στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο South Pars. Το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, βρίσκεται υπεράκτια στον Κόλπο και ανήκει από κοινού στο Ιράν και το Κατάρ. Με περίπου το 80% της ενέργειας που παράγεται στο Ιράν να προέρχεται από φυσικό αέριο, η επίθεση αποτέλεσε άμεση απειλή για τον εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

Αργά την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα θα αναστείλει τυχόν περαιτέρω επιθέσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μετά την ιρανική απάντηση που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρίστηκε ότι η ικανότητα του Ιράν να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους είχε εξαντληθεί, αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν άλλη άποψη.

«Παράγουμε πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου, κάτι που είναι εκπληκτικό, και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποθήκευση», φέρεται να δήλωσε σε κρατική εφημερίδα ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί. «Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθεί πλήρως ο εχθρός», πρόσθεσε ο Ναϊνί. «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει όταν η σκιά του πολέμου απομακρυνθεί από τη χώρα». Ο Ναϊνί σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή.

Με πληροφορίες του Guardian