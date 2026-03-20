Θα αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και θα καταργήσει τον φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ισπανική κυβέρνηση προχωρά σε σημαντικές μειώσεις φόρων στα καύσιμα, στην προσπάθειά της να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμός SER, η Ισπανία θα μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από 21% σε 10%.

Η Μαδρίτη σκοπεύει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, γεγονός που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τιμής του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ ανά λίτρο (0,35-0,46 δολάρια).

Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση θα καταργήσει τον φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα ανέρχεται στο 5%.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα περιλαμβάνουν βοήθεια για τους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, προσθέτοντας ότι η υψηλή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στη χώρα σημαίνει ότι η οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από Reuters