Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς σήμερα Παρασκευή, μετά τη χθεσινή εκτόξευση στα 119 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τους φόβους για την προσφορά ενέργειας. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, λόγω των ζημιών σε ενεργειακές υποδομές και των (ουσιαστικά) κλειστών Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να διατηρηθούν έως και το 2027.

«Η επιμονή προηγούμενων μεγάλων σοκ προσφοράς υπογραμμίζει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια για μεγαλύτερο διάστημα, σε σενάρια κινδύνου με παρατεταμένες διαταραχές και μεγάλες, επίμονες απώλειες προσφοράς», ανέφεραν αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας σε σημείωμά τους την Πέμπτη.

Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του πετρελαίου, υποχώρησε κατά 0,6% στα 108 δολάρια νωρίς την Παρασκευή. Το WTI, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, κατέγραψε πτώση 1,1% στα 94,6 δολάρια.

Η σχετική αποκλιμάκωση των τιμών ήρθε καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του θα σεβαστεί την έκκληση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επαναλάβει επιθέσεις σε βασικές ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars του Ιράν προκάλεσε τα αντίποινα της Τεχεράνης κατά του Ras Laffan στο Κατάρ, της μεγαλύτερης εγκατάστασης φυσικού αερίου στον κόσμο, οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

To χειρότερο σενάριο

Με τα Στενά του Ορμούζ μπλοκαρισμένα για σχεδόν τρεις εβδομάδες - κάτι που χαρακτηρίζεται ως «το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς πετρελαίου που έχει καταγραφεί» - η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές πιθανότατα θα κινηθούν ανοδικά. Προειδοποίησε ότι το Brent μπορεί να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008 (περίπου 147 δολάρια/βαρέλι), αν συνεχιστούν οι διαταραχές.

Στο χειρότερο σενάριο, η τράπεζα εκτιμά ότι οι τιμές Brent θα διαμορφωθούν γύρω στα 111 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2027, αν η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών εξακολουθεί να είναι χαμηλή για πάνω από δύο μήνες και η παραγωγή παραμείνει στα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μετά την επαναλειτουργία.

Στο πιο ευνοϊκό σενάριο, σύμφωνα με τη Goldman Sachs, προβλέπεται σταδιακή ανάκαμψη των ροών πετρελαίου από τον Απρίλιο, με τις τιμές Brent να υποχωρούν στα επίπεδα των 70 δολαρίων μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, αν και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές αυτή την εβδομάδα αύξησαν περαιτέρω τους κινδύνους για τις μακροπρόθεσμες τιμές.

Ήδη, η QatarEnergy, κρατικός διαχειριστής του Ras Laffan, ανακοίνωσε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις μείωσαν την εξαγωγική ικανότητα LNG της χώρας κατά 17%, ενώ μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την αποκατάσταση, επηρεάζοντας την προσφορά σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Με πληροφορίες από CNN