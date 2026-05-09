Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως προχωρά με σταθερά βήματα στη δημιουργία του νέου κόμματος «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», που εδώ και μήνες βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέσα στον Μάιο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του.

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες την ίδρυση πολιτικού φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός κινήματος «από την κοινωνία για την κοινωνία», μακριά – όπως έχει δηλώσει – από παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς και φθαρμένα πολιτικά πρόσωπα.

Μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού, σε μήνυμα της προς την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ετοιμότητα και στήριξη σας σε αυτό το κίνημα που μας ένωσε όλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη, που επιδεικνύετε αποτελούν για μένα το πιο ισχυρό στήριμα. Μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω μαζί σας τον ιερό αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία, για μια Ελλάδα που δεν θα μας πληγώνει, αλλά θα μας αγκαλιάζει, για μια πατρίδα προστάτιδα των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.

Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί.

Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο. Γνωρίζετε καλά ότι η φωνή μας προκαλεί στους λεηλατούντες τη χώρα μας πανικό, ότι κι αν μηχανεύονται αυτοί που φοβούνται την κάθαρση, δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν. Η δική μας πορεία είναι ενωτική, κοιτάζει μόνο μπροστά και δεν έχει γυρισμό. Είμαστε πολλοί, περισσότεροι από όσο τολμάτε να φανταστείτε και συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι για το δίκαιο και την αλήθεια.

Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο. Θα είναι τεράστια η χαρά και η τιμή αν είστε παρόντες αυτή την ξεχωριστή στιγμή, να σφίξουμε τα χέρια, να γίνουμε μια αγκαλιά και να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο.

Καλή αντάμωση και καλή συμπόρευση στο δρόμο του δικαίου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα!».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Z2E8hEuRQ8P3sGpiMemCS93DSQkBPMGumJYpuhG2vDjJAykitZzXz8LbbNSi1k5jl&id=61584169790756}