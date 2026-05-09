Το συγκρότημα έχει ήδη φτάσει στην ελληνική πρωτεύουσα, με τον frontman James Hetfield να δηλώνει ενθουσιασμένος για την επιστροφή στην Ελλάδα, ενώ η συναυλία στο ΟΑΚΑ σηματοδοτεί και την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας “M72 World Tour”.

Σε ρυθμούς Metallica κινείται η Αθήνα λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, με το θρυλικό συγκρότημα να επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια και περισσότερους από 80.000 θαυμαστές να ετοιμάζονται για μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές των τελευταίων ετών.

Η ανυπομονησία κορυφώθηκε από τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οι Metallica ανήρτησαν μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica», δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την πρώτη μεγάλη πρόβα να ακούγεται ήδη σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του soundcheck ακούστηκαν κομμάτια όπως τα «Fuel», «Sad But True», «For Whom the Bell Tolls» και «Lux Æterna».

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και η συλλεκτική αφίσα της συναυλίας, σχεδιασμένη από τον Juan Ma Orozco, η οποία είναι εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική μυθολογία και απεικονίζει πολεμιστές με αρχαιοελληνικές πανοπλίες και ασπίδα με το κεφάλι της Μέδουσας.

Παράλληλα, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου, με τη διοίκηση του σταδίου να καλεί το κοινό να αποφύγει, όπου είναι δυνατόν, τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Οι καιρικές συνθήκες, πάντως, αναμένεται να είναι ιδανικές για τη συναυλία, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία το βράδυ να κυμαίνεται γύρω στους 21 βαθμούς.