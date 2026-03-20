Ο IEA συμφώνησε στις 11 Μαρτίου να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματά, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις διαταραχές του εφοδιασμού.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ο οποίος αυτόν τον μήνα συμφώνησε σε μια ιστορική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα - για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου - παρουσίασε την Παρασκευή προτάσεις για τη μείωση των πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου για τους καταναλωτές.

Ο IEA ανέφερε ότι οι προτάσεις του αποτελούν ενέργειες που μπορούν να λάβουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να μετριάσουν την επιβάρυνση των καταναλωτών από την πρόσφατη άνοδο των τιμών ενέργειας.

«Πρόσφατα προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη απελευθέρωση στην ιστορία των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου του IEA – και βρίσκομαι σε στενή επαφή με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής μας διπλωματίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ.

«Πέρα από αυτό, η σημερινή έκθεση παρέχει ένα σύνολο άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να ληφθούν από την πλευρά της ζήτησης από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.

Άμεσες ενέργειες για τη μείωση της ζήτησης

1. Τηλεργασία όπου είναι δυνατόν

Αντικαθιστά τη χρήση πετρελαίου για μετακινήσεις, ιδιαίτερα όπου οι θέσεις εργασίας είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εργασία.

2. Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα

Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά.

3. Ενθάρρυνση της χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών

Η μετατόπιση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σε λεωφορεία και τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου.

4. Εναλλασσόμενη πρόσβαση των ΙΧ στους δρόμους μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες

Συστήματα εναλλαγής βάσει αριθμού κυκλοφορίας μπορούν να μειώσουν τη συμφόρηση και την κατανάλωση καυσίμου.

5. Αύξηση της κοινής χρήσης ΙΧ και υιοθέτηση αποδοτικών πρακτικών οδήγησης

Η μεγαλύτερη πληρότητα οχημάτων και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου.

6. Αποδοτική οδήγηση για επαγγελματικά οδικά οχήματα και μεταφορά αγαθών

Καλύτερες πρακτικές οδήγησης, συντήρηση οχημάτων και βελτιστοποίηση φορτίου μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ντίζελ.

7. Εκτροπή της χρήσης υγραερίου (LPG) από τις μεταφορές

Χρήση βενζίνης από οχήματα που λειτουργούν με LPG και βενζίνη προκειμένου να διατηρηθεί το LPG για μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες.

8. Αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών όπου υπάρχουν εναλλακτικές

Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να περιορίσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων αεροσκαφών.

9. Όπου είναι δυνατόν, μετάβαση σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος

Η ενθάρρυνση του μαγειρέματος με ρεύμα ή άλλες σύγχρονες επιλογές μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το LPG.

10. Αξιοποίηση της ευελιξίας στις πρώτες ύλες πετροχημικών και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων αποδοτικότητας και συντήρησης

Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση LPG για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω άμεσων λειτουργικών βελτιώσεων.