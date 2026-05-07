Οι εικόνες της σύγκρουσης δείχνουν πως από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαμία, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Λεωφόρου Δημοκρατίας, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη περίφραξη σύμφωνα με το lamianow.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παράλληλα, η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

