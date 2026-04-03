Ο 26χρονος εντοπίστηκε από ραντάρ της Τροχαίας στην ε.ο Αθηνών-Λαμίας.

Χειροπέδες σε έναν μοτοσικλετιστή πέρασε η ΕΛ.ΑΣ τα ξημερώματα της Παρασκευής, 03/04, ο οποίος έτρεχε με 187χλμ/ώρα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.

Ο παραβάτης εντοπίστηκε μέσω radar από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ, την ώρα που το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι στα 100χλμ/ώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος, οδηγούσε επικίνδυνα θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών του οδικού δικτύου ενώ προέκυψε ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα στις 23/3 από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Στον 26χρονο επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια οδηγήσεως.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.