Για την απάτη στην Πέλλα έχει συληφθή ένα άτομο, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Θύμα απάτης έπεσε μία 81χρονη γυναίκα στην Πέλλα, από την οποία αφαιρέθηκαν 146 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος συνεργός του.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, οι απατεώνες προσποιήθηκαν ότι ενεργούσαν για δήθεν πρόστιμο που επιβλήθηκε στον γιο της γυναίκας για αδήλωτα χρήματα και τιμαλφή. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή, ενώ αφού συγκέντρωσε τα χρήματα και τις χρυσές λίρες, τα παρέδωσε στον συνεργάτη του.

Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας αποκάλυψε ότι άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, παριστάνοντας τον λογιστή. Επικαλέστηκε το υποτιθέμενο πρόστιμο και την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή, τα οποία θα παρέδιδε σε συνεργάτη του για καταγραφή.

Ο 35χρονος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της γυναίκας. Εκείνη, ανυποψίαστη, τοποθέτησε τις χρυσές λίρες και τα μετρητά σε σακούλα και τα πέταξε από το μπαλκόνι, όπως της είχε υποδειχθεί. Ο δράστης παρέλαβε τη σακούλα και διέφυγε με αυτοκίνητο, όπου τον περίμενε ο 30χρονος συνεργός του.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό των δραστών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμη άτομο με περιφερειακή συμμετοχή στην υπόθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση πιθανών άγνωστων συνεργών και για να διαπιστωθεί αν οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες απάτες.