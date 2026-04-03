Είναι το τρίτο πρόσωπο που παίρνει το δρόμο για τις φυλακές για το περιστατικό που συνδέεται με οπαδικές διαφορές.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο μοιραίο περιστατικό το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο που οδηγείται στις φυλακές για την υπόθεση, η οποία φαίνεται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Νωρίτερα είχαν προφυλακιστεί ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με θύμα τον Κλεομένη, καθώς και ένας 19χρονος φίλος του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 21χρονος αντιμετώπισε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, συμμετοχή σε συμμορία και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με επιβαρυντικές διατάξεις βάσει του Αθλητικού Νόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε σε γραμμή παρόμοια με αυτή του 19χρονου συγκατηγορούμενού του, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην Καλαμαριά συνοδεύοντας τον Κλεομένη επειδή ο 20χρονος ήθελε να συναντήσει τον 23χρονο, ο οποίος, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, παρενοχλούσε νεαρούς και ανήλικους με αφορμή οπαδικά κίνητρα.

Ο 21χρονος φέρεται να δήλωσε ότι, μετά από λογομαχία, απώθησαν τον 23χρονο και ότι δεν έφεραν μαζί τους όπλα ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη. Επιπλέον, υποστήριξε ότι αρχικά δεν συνειδητοποίησαν ότι ο Κλεομένης είχε δεχθεί μαχαιριές και ότι τον αντίκρισαν να καταρρέει δίπλα στους κάδους επί της οδού Αργοναυτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατά την απολογία του είχε ισχυριστεί ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση κάτω από το σπίτι του και ότι ενήργησε αμυντικά, χρησιμοποιώντας στα «τυφλά» το μαχαίρι που είχε μαζί του, οδηγώντας στο θανάσιμο αποτέλεσμα.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται, με την ανακρίτρια να καλεί μάρτυρες και να ζητά από την Αστυνομία τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να καταγραφούν οι κινήσεις και των δύο πλευρών πριν και μετά το φονικό περιστατικό.

