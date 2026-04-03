Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 77χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η ηλικιωμένη διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, πράξη την οποία αρνήθηκε κατά την απολογία της ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή. «Είμαι αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Η 77χρονη κατέστη κατηγορούμενη, καθώς η αξονική τομογραφία στη σορό του ηλικιωμένου άντρα «έδειξε» προθανάτιες κακώσεις στα πλευρά, τα οποία ιατροδικαστικά εκτιμάται ότι προκάλεσαν το ισχαιμικό επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατό του.

Ο 82χρονος είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν.