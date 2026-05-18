Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (18/5) στα Πατήσια, όταν εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Ο 52χρονος εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού όταν συνέβη η τραγωδία, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Τα αίτια της έκρηξης προς το παρόν παραμένουν άγνωστα, ωστόσο ο εργαζόμενος φαίνεται πως υπέστη ηλεκτροπληξία.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Περί του συμβάντος τοποθετήθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη θλίψη του και δήλωσε ότι τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση.

«Τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας εκφράζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».