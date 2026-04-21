Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ συνέλαβε επ' αυτοφώρω η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, 40 και 30 ετών, αλλά και ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες εντοπίσθηκαν το πρωί της Τρίτης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, να επιχειρούν να κλέψουν μετασχηματιστή, αλλά στη θέα των αστυνομικών μπήκαν σε αγροτικό αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Το αυτοκίνητό τους ακινητοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, αλλά οι δύο από αυτούς συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 30χρονος, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Στην καρότσα του οχήματος, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 πηνία χαλκού, που αφαιρέθηκαν από 3 ισάριθμους μετασχηματιστές καθώς και πλήθος εργαλείων, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι από αρχές Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2026, οι δράστες είχαν προβεί σε ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχηματίσθηκε και άλλη δικογραφία που αφορά την κλοπή 34 μετασχηματιστών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2025 - Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή, η οποία υπεβλήθη στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και όπως διαπιστώθηκε ένας εκ των δραστών είναι ο 40χρονος συλληφθείς. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.