Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με όσους βρέθηκαν εκεί να αποχαιρετούν ξανά τη σπουδαία καλλιτέχνιδα, η φωνή και η παρουσία της οποίας σημάδεψαν ολόκληρες γενιές.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν σήμερα στο κοιμητήριο Κηφισιάς για το 40ήμερο μνημόσυνο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, τιμώντας τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες και έντονο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής και του θεάματος.

Στο μνημόσυνο έδωσαν το «παρών» αγαπημένα πρόσωπα και καλλιτέχνες που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της, ανάμεσά τους η κόρη της Τζωρτζίνα, η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Απόστολος Γκλέτσος.

