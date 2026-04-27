Στο σημείο έσπευσε Πυρισβεστική που έσβησε τη φωτιά.

Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά ενώ κινείτο στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο ύψος του 188ου χλμ, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας.

Το αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, κατά τις ίδιες πληροφορίες, άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς και γρήγορα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του, οδήγησε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, και απομακρύνθηκε άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πλήρωμα της Κεντρικής Οδού, αλλά και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, για την κατάσβεση και την διευθέτηση της κυκλοφορίας, αντίστοιχα.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε γύρω στις 17:15 μ.μ. από την εθνική οδό με τη βοήθεια οδικής βοήθειας που έφτασε στο σημείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=9pvWNQd8OSI}

Με πληροφορίες του lamiareport.gr