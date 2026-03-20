Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στις συνθήκες χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους στον απόηχο του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, πυροδοτώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και αύξηση του κόστους δανεισμού για την Ελλάδα, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και επηρεάζοντας συνολικά τις συνθήκες χρηματοδότησης στην ευρωζώνη.

Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 20ής Μαρτίου οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά σε όλο το μήκος της καμπύλης. Το 10ετές ομόλογο αυξήθηκε από το 3,30% στο 3,82%, το 5ετές από το 2,60% στο 3,15% και το 2ετές από το 2,16% στο 2,80%, καταδεικνύοντας σαφή επιδείνωση του κόστους δανεισμού μέσα σε λίγες εβδομάδες .

Παράλληλα, διεύρυνση καταγράφεται και στα spreads έναντι του γερμανικού bund, με το ελληνικό 10ετές να ανεβαίνει από τις 62 στις 84 μονάδες βάσης και το 5ετές από τις 32 στις 46 μονάδες βάσης, ένδειξη αυξημένης επιφυλακτικότητας των επενδυτών απέναντι στο ελληνικό ρίσκο .

Ωστόσο, η επιδείνωση δεν είναι μεμονωμένη, καθώς ανάλογη άνοδος αποδόσεων καταγράφεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Το γερμανικό 10ετές αυξήθηκε από το 2,68% στο 3,05%, της Γαλλίας από το 3,25% στο 3,67%, της Ιταλίας από το 3,30% στο 3,84% και της Ισπανίας από το 3,09% στο 3,50%, αποτυπώνοντας μια γενικευμένη ανοδική μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων .

Η σχετική θέση της Ελλάδας έναντι των άλλων χωρών δείχνει επίσης επιδείνωση. Ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου το spread έναντι της Ιταλίας στο 10ετές ήταν ουσιαστικά μηδενικό, στα μέσα Μαρτίου η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο spread, με τη διαφορά να διευρύνεται και έναντι άλλων χωρών όπως η Γαλλία και η Ισπανία, στοιχείο που υποδηλώνει σχετική υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού χρέους .

Παράλληλα, η άνοδος των επιτοκίων στην αγορά swaps επιβεβαιώνει τη συνολική σύσφιξη των χρηματοδοτικών συνθηκών, με το 10ετές επιτόκιο στο ευρώ να προσεγγίζει το 3% από επίπεδα κοντά στο 2,7% λίγες εβδομάδες νωρίτερα .

Παρά την επιδείνωση στο κόστος δανεισμού, τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν σταθερά. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να προβλέπεται στο 138,2% για το 2026, διατηρώντας τη σαφή καθοδική του πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα .