Όσα τόνισε σε συνέντευξή της.

Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο «Mega News», αναφέρθηκε στην πολιτική της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία όπως τονίζει «θυμίζει πινάκιο δικαστηρίου και έχει ευτελίσει τους θεσμούς με τη στάση της σε μεγάλα σκάνδαλα».

Ακολουθούν σημεία από τη συνέντευξή της:

«Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στην υπόθεση του κ. Λαζαρίδη, η ουσία του θέματος στη δημόσια συζήτηση μετατοπίστηκε, από τη ΝΔ και από κεντρικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να αλλοιωθεί το πραγματικό πρόβλημα και να λειανθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο “Mega News”.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά το εάν το ρουσφέτι είναι καλό ή κακό, αν είναι αθώο ή όχι. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στο επίκεντρό της μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία μιλά για διασπάθιση δημοσίου χρήματος και για ποινικά αδικήματα», σημείωσε.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θυμίζει πινάκιο δικαστηρίου και έχει ευτελίσει τους θεσμούς με τη στάση της σε μεγάλα σκάνδαλα. Τώρα είναι σαν να λένε μεταξύ τους “μα εμείς έτσι δουλεύουμε, με αυτόν τον τρόπο χειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα, τους θεσμούς, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τους ψηφοφόρους” και “δεν πρέπει να βγάλουμε στη σέντρα αυτούς που έχουν εκτεθεί παραπάνω”. Θέλουν να επιβάλουν ομερτά για τον αντιθεσμικό τρόπο λειτουργίας τους», τόνισε.

«Οι πολίτες είναι εξοργισμένοι με τη ΝΔ, γιατί εργαζόμενοι με πτυχία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και βλέπουν τον κ. Λαζαρίδη να τους κουνάει το δάχτυλο και να ψεύδεται δημοσίως ότι έχει πτυχίο, βλέπουν ακραία σκάνδαλα να ξεδιπλώνονται μπροστά τους, βλέπουν κάποιους ελαχίστους να πλουτίζουν χυδαία μέσα από τις πολιτικές επιλογές της ΝΔ και την ίδια ώρα ακούν τον κ. Μητσοτάκη και τα στελέχη του να λένε “ναι αλλά πήραμε 40%”. Αυτή είναι μία προσβλητική στάση απέναντι στους πολίτες και την ίδια τη δημοκρατία», υπογράμμισε.

Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε, τέλος, την ανάγκη για «έναν ισχυρό, συγκροτημένο, αριστερό πόλο, με πλήρως αντιπαραθετική πολιτική στη ΝΔ σε όλα τα ζητήματα, στην οικονομία, στα εργασιακά δικαιώματα, στην εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση έχει ευτελίσει όλες τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις που γνωρίζαμε. Έχει ευτελίσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Έχει ευτελίσει τη βιοποριστική λειτουργία του μισθού με τον πληθωρισμό στο 5,4%. Έχει φέρει το 13ωρο και μία χούφτα ολιγοπώλια κερδοσκοπούν εις βάρος των εργαζομένων ενώ οι ίδιοι δεν μπορούν να βιοποριστούν. Η συνθήκη αυτή είναι μη βιώσιμη και για το κοινωνικό κράτος και για την οικονομία και για τους θεσμούς».

