Το νέο ενεργειακό σοκ, που προκαλεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αναζωπυρώνει οδυνηρές αναμνήσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Οποιαδήποτε παράταση του πολέμου στο Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό που αργά ή γρήγορα θα πλήξει κάθε γωνιά της παγκόσμιας οικονομίας.

Ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι ορισμένες χώρες είναι, είτε περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτόν τον αντίκτυπο, είτε λιγότερο ικανές να τον αντιμετωπίσουν, σχολιάζει το Reuters και παραθέτει τις οικονομίες των χωρών.

Οι μεγάλες οικονομίες της G7

Ένα νέο ενεργειακό σοκ αναζωπυρώνει οδυνηρές αναμνήσεις από την περιοχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτό έφερε την εξάρτησή της από τις εισαγωγές στο επίκεντρο και οδήγησε τον πληθωρισμό σε διψήφια νούμερα.

Γερμανία: Η οικονομία της, η οποία βασίζεται στη βιομηχανία, έχει περισσότερα να χάσει από την ακριβότερη ενέργεια. Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της έχει σταματήσει να συρρικνώνεται για πρώτη φορά από το 2022. Ως εξαγωγέας, η Γερμανία είναι εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε παγκόσμια ύφεση. Ένα τεράστιο πρόγραμμα τόνωσης που ανακοίνωσε η Γερμανία πέρυσι θα βοηθήσει στην άμβλυνση μέρους των επιπτώσεων, αλλά το περιθώριο για παροχή περισσότερης στήριξης είναι περιορισμένο, δεδομένων των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού τα επόμενα χρόνια.

Ιταλία: Η Ιταλία επίσης, φιλοξενεί έναν μεγάλο μεταποιητικό τομέα ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν ένα από τα υψηλότερα μερίδια στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη.

Βρετανία: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται περισσότερο από την παραγωγή φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι τιμές του φυσικού αερίου σχεδόν πάντα καθορίζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνονται ταχύτερα από το πετρέλαιο, από την έναρξη του πολέμου. Ένα ανώτατο όριο στις τιμές ενέργειας θα μετριάσει τον αρχικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό.

Όμως, ο κίνδυνος είναι να οδηγήσει σε αυξήσεις των επιτοκίων, επομένως η Βρετανία μπορεί να μείνει με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στην G7 για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μια περίοδο αυξανόμενης ανεργίας. Οι δημοσιονομικές πιέσεις και η πίεση στην αγορά ομολόγων περιορίζουν τις επιλογές της για βοήθεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ιαπωνία: Η Ιαπωνία είναι σταθερά στο στόχαστρο καθώς προμηθεύεται περίπου το 95% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή και σχεδόν το 90% αυτού διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Αυτό έρχεται να προστεθεί στις πληθωριστικές πιέσεις, που ήδη αντιμετωπίζει από ένα αδύναμο γιεν, το οποίο τροφοδοτεί τις καθημερινές ανάγκες δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Ιαπωνίας από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Οι αναδυόμενες οικονομίες

Οι χώρες του Κόλπου αναπόφευκτα δέχονται άμεσο οικονομικό πλήγμα, με ορισμένους ειδικούς να προβλέπουν ήδη ότι η οικονομία τους θα συρρικνωθεί φέτος, αντιστρέφοντας τις προπολεμικές προσδοκίες για σταθερή ανάπτυξη. Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν βοηθάει αν το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ σημαίνει ότι οι χώρες, ιδίως το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, δεν μπορούν να διοχετεύσουν τους υδρογονάνθρακές τους στις διεθνείς αγορές.

Η σύγκρουση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τα εμβάσματα, τα οποία κάθε χρόνο διοχετεύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις τοπικές οικονομίες.

Ινδία: Η Ινδία είναι μια άλλη εκτεθειμένη χώρα. Εισάγει περίπου το 90% του αργού πετρελαίου της και σχεδόν το ήμισυ του υγροποιημένου φυσικού αερίου της από το Στενό του Ορμούζ. Οι οικονομολόγοι ήδη μειώνουν τις προβλέψεις ανάπτυξης της χώρας και η ρουπία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Τουρκία: Η Τουρκία μοιράζεται τα σύνορά της με το Ιράν και προετοιμάζεται για μια πιθανή εισροή προσφύγων και περισσότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Ο κύριος οικονομικός αντίκτυπος εν τω μεταξύ έχει βαρύνει την κεντρική τράπεζα. Ήδη βιώνει ένα ​deja vu των πληθωριστικών κρίσεων του παρελθόντος. ​Έχει αναγκαστεί να σταματήσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και πούλησε έως και 23 δισ. δολάρια σε πολύτιμα αποθεματικά για να ενισχύσει το νόμισμά της.

Οι εύθραυστες χώρες

Υπάρχουν επίσης κάποιες χώρες που φαίνονται ιδιαίτερα ευάλωτες, έχοντας όλες πρόσφατα περάσει από πλήρεις οικονομικές κρίσεις.

Σρι Λάνκα: Η Σρι Λάνκα είχε εφαρμόσει αργία κάθε Τετάρτη για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα σε μια προσπάθεια να περιορίσει το κόστος ενέργειας. Σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς κλείνουν, οι μη απαραίτητες δημόσιες συγκοινωνίες αναστέλλονται και οι οδηγοί πρέπει τώρα να εγγραφούν για μια Εθνική Κάρτα που περιορίζει τις αγορές καυσίμων.

Πακιστάν: Το Πακιστάν βρισκόταν στα πρόθυρα της κρίσης πριν από δύο χρόνια, αύξησε τις τιμές της βενζίνης και έκλεισε επίσης τα σχολεία του για δύο εβδομάδες. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες μειώνουν στο μισό τα επιδόματα καυσίμων, τώρα απαγορεύεται να αγοράζουν νέα κλιματιστικά και έχουν διαταχθεί να αποσύρουν ένα μέρος των οχημάτων τους από τους δρόμους.

Αίγυπτος: Η Αίγυπτος, εκτός από την αυξανόμενη τιμή των καυσίμων και των βασικών τροφίμων, αντιμετωπίζει την προοπτική μιας απότομης πτώσης των εσόδων από τη Διώρυγα του Σουέζ και τον τουρισμό, που απέφερε σχεδόν 20 δισ. δολάρια στην οικονομία πέρυσι. Το κόστος αποπληρωμής του χρέους της, μεγάλο μέρος του οποίου είναι σε αμερικανικά δολάρια, έχει επίσης γίνει πιο δύσκολο από την πτώση σχεδόν 9% του δικού της νομίσματος από την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες του Reuters