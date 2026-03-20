Ο Νετανιάχου κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου είχε έναν βασικό στόχο: να επαινέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να επαναλάβει τη γραμμή του Λευκού Οίκου.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι από τις πρώτες λέξεις που είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ».

Ο Νετανιάχου είχε έναν βασικό στόχο: να επαινέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να επαναλάβει τη γραμμή του Λευκού Οίκου. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τρίτη εβδομάδα του, ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Τραμπ δείχνουν πρόθεση να αναζητήσουν διέξοδο, ειδικά μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Όπως και ο Τραμπ, ο Νετανιάχου άσκησε κριτική σε χώρες που δεν συμμετέχουν στην πολεμική προσπάθεια. «Αν οι ηγέτες είναι ειλικρινείς, θα καταλάβουν ότι δεν δίνουμε μόνο τη δική μας μάχη, αλλά και τη δική τους».

Όπως και ο Τραμπ, παρουσίασε τον πόλεμο ως μια σύγκρουση που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 50 χρόνια με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, κατηγορώντας το καθεστώς ότι «διεξάγει πόλεμο κατά της Αμερικής, του Ισραήλ και του λαού του Ιράν εδώ και 47 χρόνια».

Επίσης, όπως και ο Τραμπ, κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ ηγούνται σε αυτόν τον πόλεμο, όχι το Ισραήλ. «Εκείνος είναι ο ηγέτης. Εγώ είμαι, ξέρετε, ο σύμμαχός του. Η Αμερική είναι ο ηγέτης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, η μεγαλύτερη διαφωνία αφορούσε την ισραηλινή επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν τίποτα, αν και Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν συντονισμένη και πως οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες. Σε αυτό το σημείο, ο Νετανιάχου ήταν προσεκτικός στη διατύπωση: «Το Ισραήλ ενήργησε μόνο του», είπε - κάτι που δεν αποκλείει τον συντονισμό γύρω από μια επίθεση που ήδη γνωρίζαμε ότι ήταν μονομερής.

Παρά τον σχεδιασμό του Ισραήλ για αρκετές ακόμη εβδομάδες πολέμου, με χιλιάδες στόχους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν ο Τραμπ αποφασίσει ότι έχει νικήσει. Αυτό συνέβη και τον Ιούνιο, όταν έληξε ο 12ήμερος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ένας από τους στόχους του Νετανιάχου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν να κρατήσει τον Τραμπ εμπλεκόμενο στον πόλεμο, για όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Ισραήλ πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως είναι έτοιμος για μια πιο μακρά σύγκρουση. Οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, που οδήγησαν σε εκτίναξη των τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά του, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN.

Με πληροφορίες από CNN