Το 87% των Αμερικανών θεωρεί πιθανό οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο μήνα.

Οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης επιβαρύνουν ήδη τα οικονομικά των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί αναμένουν ότι το κόστος των καυσίμων θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Περίπου το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα οικονομικά του έχουν επηρεαστεί «κάπως» από τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης. Ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάζονται, το 21% απάντησαν ότι τα οικονομικά της οικογένειάς τους επηρεάστηκαν «σε μεγάλο βαθμό».

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σχεδόν κατά ένα δολάριο ανά γαλόνι από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, προκαλώντας ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις συμμάχων των ΗΠΑ και το ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο οικονομικός κίνδυνος είναι τόσο σοβαρός, ώστε η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών - μια επιχείρηση που, όπως προειδοποιούν ορισμένοι αξιωματούχοι, ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και ανάπτυξη δυνάμεων στις ακτές του Ιράν.

Οι Αμερικανοί αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις

Περίπου το 87% των Αμερικανών θεωρεί πιθανό οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο μήνα. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αναμένουν πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε μεγάλης κλίμακας χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, αν και λίγοι υποστηρίζουν αυτή την προοπτική.

Η άνοδος των τιμών ενδέχεται να πλήξει τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τις οριακές τους πλειοψηφίες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές φέτος. Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δήλωσαν ότι το κόστος ζωής θα είναι το βασικό ζήτημα που θα επηρεάσει την ψήφο τους τον Νοέμβριο.

Αποδοκιμασία για το κόστος ζωής

Περίπου το 63% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το κόστος ζωής στις ΗΠΑ - από 41% λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το ποσοστό δημοτικότητάς του σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα μειώθηκε από 35%, που ήταν κατά τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, σε 29% σήμερα.

Οι επιδόσεις του Τραμπ στο ζήτημα του κόστους ζωής αποτελούν σταθερό αδύναμο σημείο από την επιστροφή του στην εξουσία, καθώς έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές και το κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας.