Η αξιοποίηση αυτών των πόρων δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς προϋποθέτει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με φόντο την έντονη άνοδο των τιμών ενέργειας και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027.

Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτών των πόρων δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς προϋποθέτει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παρεμβάσεις στήριξης, αλλά η τελική απόφαση εξαρτάται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει διαμορφωθεί κοινή γραμμή για χαλάρωση των περιορισμών στις δαπάνες. Σε περίπτωση που δοθεί το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει άμεσα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2026 και αντίστοιχο ποσό για το 2027.

Η προοπτική αυτή ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ανακούφιση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων μεταφέρονται ήδη στην εγχώρια αγορά και συμπαρασύρουν το κόστος μεταφορών και βασικών αγαθών.

Παρά το διαθέσιμο δημοσιονομικό «μαξιλάρι», η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, επιδιώκοντας να διασφαλίσει πρώτα τη θεσμική κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας παρέμβαση. Στο μεταξύ, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια περιορισμένων και στοχευμένων ενισχύσεων, που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ταχύτερα εφόσον οι πιέσεις στην αγορά ενταθούν.