Ποιοι θα λάβουν 40 ευρώ το μήνα και αναδρομικά ύψους 1.200 ευρώ και πότε.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (με voucher) για την κάρτα τροφίμων που θα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να διαμορφωθεί με βάση τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην αναλογική στήριξη των πιο πολυμελών οικογενειών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μέσο μηνιαίο ποσό εκτιμάται στα 40 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την πρώτη καταβολή, η οποία θα είναι αυξημένη, καθώς θα ενσωματώνει και αναδρομικά ποσά. Εφόσον ληφθεί ως βάση το μέσο ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά για περίοδο 30 μηνών- αναδρομικά καταβληθούν τον Σεπτέμβριο του 2026- διαμορφώνονται στα περίπου 1.200 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο για οικογένειες με περισσότερα μέλη.

Έτσι αν ενα νοικοκυριό δικαιούται 40 ευρώ το μήνα τότε θα λάβει:

6 μήνες αναδρομικά - 40€ × 6 = 240€

12 μήνες αναδρομικά - 40€ × 12 = 480€

18 μήνες αναδρομικά - 40€ × 18 = 720€

24 μήνες αναδρομικά - 40€ × 24 = 960€

30 μήνες αναδρομικά - 40€ × 30 = 1.200€

Τα ποσά θα λάβουν 210.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η ενίσχυση θα δοθεί το φθινόπωρο μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

- Άτομα και οικογένειες που ήταν δικαιούχοι από 1η Μαρτίου 2024 αλλά σήμερα δεν είναι.

- Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και η κατάσταση αυτή πιστοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή τα Κέντρα Κοινότητας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τα ποσά θα πιστωθούν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Η αξία του voucher θα εξαργυρώνεται μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες αγορές ή να μετατραπεί σε μετρητά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Μετά την έγκριση, το ποσό θα πιστώνεται απευθείας στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος και θα ενημερώνεται μέσω email ή κινητού.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Το κουπόνι δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος κατά την έγκριση της αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Για περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, εκδίδεται μετά την καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως κοινωνική έκθεση ή βεβαίωση απορίας.

Το voucher διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode μπορεί να είναι ψηφιακό ή εκτυπωμένο και χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, μεταχειρισμένα είδη, προϊόντα που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.