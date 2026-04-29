Τι εντοπίστηκε στο προιόν που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ, τι να προσέξουν οι καταναλωτές με αλλεργία.

Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση αλείμματος με εμπορική ονομασία “Yörem Acuka”. Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο σέλινο κι έχουν προμηθευτεί το προϊόν με εμπορική ονομασία “Yörem Acuka” σε συσκευασία των 200g, με αριθμό γραμμοκώδικα 4260467596331, αριθμό παρτίδας 251206 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/09/2026, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ‘Exochon G.P. Wholesale food Trade’ να μην το καταναλώσουν, καθώς ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) ότι στο προϊόν ανιχνεύτηκε σέλινο, το οποίο δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

EΦΕΤ: Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλεί

Το σέλινο είναι αλλεργιογόνο συστατικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό.

Τέλος ενημερώνει ότι απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Η εταιρεία μετά από την ενημέρωσή της έχει προχωρήσει σε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημά της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

