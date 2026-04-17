Ο ΕΦΕΤ διευκρινίζει ότι η ίδια παρτίδα δεν διατέθηκε μόνο χύμα από βαρέλι, αλλά και σε προσυσκευασμένες συσκευασίες - Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Ο ΕΦΕΤ εξέδωσε νέα ανακοίνωση γαι την ανάκλησης της φέτας «ΒΥΤΙΝΑΣ», καθώς από τον έλεγχο και τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν πρόσθετα στοιχεία για τη διάθεσή της στην αγορά.

Όπως επισημαίνει, το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, δεν κυκλοφόρησε μόνο σε μορφή χύμα από βαρέλι, αλλά και σε προσυσκευασμένες μορφές κενού.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η ίδια ανακληθείσα παρτίδα έχει διατεθεί και σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας, ενδεικτικά 0,5 κιλού, 1 κιλού και 3 κιλών, μέσω επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Αυτό σημαίνει ότι η προειδοποίηση δεν αφορά πλέον μόνο όσους αγόρασαν φέτα χύμα, αλλά και καταναλωτές που μπορεί να την έχουν προμηθευτεί σε vacuum συσκευασία με τα ίδια ακριβώς στοιχεία ταυτοποίησης.

Ο ΕΦΕΤ υπογραμμίζει ότι ειδικά στην περίπτωση της χύμα διάθεσης από βαρέλι είναι πιθανό να μην μπορεί ο καταναλωτής να αναγνωρίσει εύκολα την παρτίδα. Για τον λόγο αυτό καλεί όσους έχουν αγοράσει προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ» να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο πώλησης. Αντίστοιχα, όσοι έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την επισήμανση και, αν τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ανάκληση είχε γίνει αφού σε δείγμα του προϊόντος εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes, έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο του ΕΦΕΤ. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», ενώ ο φορέας έχει ήδη ζητήσει την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Οι σχετικοί έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη, με τον ΕΦΕΤ να δίνει έμφαση στην ανάγκη προσοχής από τους καταναλωτές, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η φέτα αγοράστηκε χύμα και δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί η παρτίδα. Το νέο στοιχείο της υπόθεσης είναι ακριβώς αυτό: η ανάκληση δεν περιορίζεται στο βαρέλι, αλλά αγγίζει πλέον και συσκευασίες vacuum που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.