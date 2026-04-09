Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση βαρελίσιας φέτας λόγω παρουσίας Listeria.

Σύμφωνα με την ενημέρωση « καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», να μην το καταναλώσουν καθώς μετά από έκτακτο έλεγχο του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes στην ανάλυση του δείγματος που διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ.» Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Αυτή είναι η φέτα που ανακαλείται

H ανάρτηση του ΕΦΕΤ

Τι είναι η λιστερίωση

Η λιστερίωση είναι μία σοβαρή νόσος, που προκαλείται κυρίως από την κατανάλωση φαγητού, μολυσμένου με το gram-θετικό βακτήριο Listeria monocytogenes. Προκαλεί σοβαρή λοίμωξη κυρίως σε έγκυες, με επίπτωση που υπολογίζεται 10 φορές υψηλότερη από αυτή του γενικού πληθυσμού και νεογέννητα βρέφη, ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω και ανοσοκατασταλμένα άτομα. Η κλινική εικόνα του νοσήματος περιλαμβάνει πυρετό, μυαλγίες και συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία ή διάρροια. Αν η λοίμωξη επεκταθεί στο νευρικό σύστημα εμφανίζονται συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, έλλειψη ισορροπίας ή σπασμοί. Η λοίμωξη σε έγκυες είναι συνήθως ήπιας μορφής, με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, όπως πυρετό, μυαλγίες, κοιλιακό άλγος ή άλγος στην οσφύ, ναυτία, εμετούς ή διάρροια. Ωστόσο, είναι δυνατό να επηρεάσει την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, οδηγώντας σε αποβολή, γέννηση θνησιγενούς νεογνού, πρόωρο τοκετό ή λοίμωξη απειλητική για την ζωή του νεογέννητου. Λοίμωξη κατά την διάρκεια της κύησης οδηγεί σε απώλεια του κυήματος κατά 20% και θάνατο του νεογέννητου στο 3% των περιπτώσεων. Η περίοδος επώασης ποικίλει από τις 3- 70 ημέρες από την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, με μέση περίοδο τις 3 εβδομάδες.