Στα επίμαχα ντοματίνια εντοπίστηκε το βακτήριο που ενοχοποείται για τροφικές δηλητηριάσεις.

Οι γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων ενημέρωσαν για την ανάκληση παρτίδων από ντοματίνια Τουρκίας μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Bacillus cereus. Ειδικότερα η Γερμανία εξέδωσε προειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για μολυσμένα ντοματίνια στα οποία ανιχνεύθηκε ο Βάκιλλος ο Κηρόχρους (Bacillus cereus) ένα αερόβιο σπορογόνο (και προαιρετικά αναερόβιο) Gram-θετικό βακτήριο, που παράγει τοξίνες. Βρίσκεται συνήθως στο περιβάλλον και μπορεί να μολύνει τρόφιμα.

Το εύρημα προέκυψε στο πλαίσιο ελέγχου από την ίδια την εταιρεία και χαρακτηρίζεται ως πιθανός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, χωρίς να έχουν αναφερθεί έως τώρα περιστατικά ασθένειας. Το βακτήριο Bacillus cereus είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση, κυρίως όταν τα τρόφιμα έχουν αποθηκευτεί ή συντηρηθεί σε ακατάλληλες συνθήκες. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, η συγκεκριμένη παρτίδα αποσύρθηκε από την αγορά στη χώρα ελέγχου, ενώ δεν διανεμήθηκε περαιτέρω στο εσωτερικό της Γερμανίας. Η τροφική δηλητηρίαση από τον Βάκιλλο τον κηρόχρου, παρουσιάζεται με δύο μορφές:

Α) Διαρροϊκού τύπου: Οφείλεται στην θερμοευαίσθητη τοξίνη. Παράγεται στο έντερο και προκαλεί διάρροια και κοιλιακά άλγη. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 10-15 ώρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Συνήθως ενοχοποιείται το κρέας και οι σάλτσες. Πιο συχνή είναι στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

Β) Εμετικού τύπου: Οφείλεται στην θερμοανθεκτική τοξίνη, η οποία δεν καταστρέφεται, έστω και αν η τροφή θερμανθεί πριν από την κατανάλωση. Προκαλεί ναυτία και έμετο( σπάνια διάρροια). Τα συμπτώματα, εμφανίζονται 1-5 ώρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Συνήθως ενοχοποιείται το ρύζι και τα όσπρια. Και στις 2 μορφές, τα συμπτώματα υποχωρούν μετά από 12-48 ώρες. Οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων ασφάλειας τροφίμων, με στόχο την αποτροπή κυκλοφορίας μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά.