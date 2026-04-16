Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την ενημέρωσης ανάκλησης συσκευών air fryer, λόγω σοβαρού κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) κατόπιν επίσημης ειδοποίησης ασφαλείας που εξέδωσαν οι γαλλικές Αρχές, η ανάκληση αφορά το AIR FRYER 6.5L της SYMEX και ειδικότερα το μοντέλο SYM 6766 της παρτίδας 5412479036766 καθώς υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπάρχει πιθανότητα υγρασίας στο θερμαντικό τους στοιχείο. Σε περίπτωση που ο χρήστης αγγίξει το περίβλημα μιας ελαττωματικής συσκευής, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αυτό είναι το air fryer που ανακαλείται

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε απόσυρση των προϊόντων από την αγορά, καθώς και σε ανάκληση από τους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους και να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή για οδηγίες σχετικά με επιστροφή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.