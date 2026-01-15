Tι πρέπει να προσέξετε αν έχετε προμηθευτεί και χρησιμοποιείτε κάποιο από τα υπό ανάκληση μοντέλα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές για την ανάκληση συγκεκριμένων μοντέλων air fryer τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Η ανάκληση γνωστοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ειδοποίησης EU Safety Gate κατόπιν ενημέρωση της Γαλλίας, και αφορά συσκευές της εταιρείας Tower, οι οποίες πωλούνταν ευρέως μέσω διαδικτύου, μεταξύ άλλων και από μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ποια μοντέλα ανακαλούνται

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά τα εξής προϊόντα:

Vortx 2.2L Manual Air Fryer

Vortx 4L Manual Air Fryer – Black

Vortx 4L Digital Air Fryer

Κωδικοί μοντέλων:

T17023

T17061BLK

T17067

Ο λόγος της ανάκλησης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η υγρασία ή διάφοροι ρύποι μπορούν να επηρεάσουν τον μικροδιακόπτη ασφάλισης της πόρτας, προκαλώντας ηλεκτρικό τόξο και υπερθέρμανση της συσκευής. Το πρόβλημα αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο:

εκδήλωσης πυρκαγιάς,

ηλεκτροπληξίας,

εγκαυμάτων.

Ο κίνδυνος έχει χαρακτηριστεί σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που διαθέτουν κάποια από τις συγκεκριμένες συσκευές καλούνται:

να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους,

να επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή το κατάστημα αγοράς για οδηγίες σχετικά με επιστροφή, αντικατάσταση ή αποζημίωση.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις ανακοινώσεις ανακλήσεων, ειδικά για ηλεκτρικές συσκευές καθημερινής χρήσης.

Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα air fryer πωλούνταν μέσω της πλατφόρμας Amazon, ο κίνδυνος ενδέχεται να αφορά καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς τα προϊόντα διακινούνται διασυνοριακά και έχουν αποσταλεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ακόμη και όσοι αγόρασαν τη συσκευή από άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω διεθνών αποστολών θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα τον κωδικό του μοντέλου τους. Η διαδικτυακή διάθεση των προϊόντων αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας, καθώς καθιστά δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό όλων των τελικών χρηστών. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται σε όλους τους καταναλωτές στην Ευρώπη που έχουν προμηθευτεί Tower Vortx air fryer να διακόψουν προληπτικά τη χρήση τους και να επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή την Amazon για οδηγίες σχετικά με την ανάκληση.