Η «μάχη» για το τέλειο βραστό αυγό κρατά δεκαετίες. Κατσαρόλες, χρονόμετρα, νερό που κοχλάζει και το άγχος μήπως χαθεί το σωστό δευτερόλεπτο και ο κρόκος γίνει λαστιχένιος. Και αφού τελειώσει το βράσιμο, έρχεται το επόμενο βάσανο: το ξεφλούδισμα.

Κι όμως, υπάρχει μια πολύ πιο απλή λύση που ήδη βρίσκεται στον πάγκο της κουζίνας σου: το air fryer. Με καυτό αέρα –και όχι με νερό– μπορεί να «βράσει» τα αυγά με εντυπωσιακά σταθερό αποτέλεσμα, χωρίς επιτήρηση και με ελάχιστο καθάρισμα.

Air fryer: Το μυστικό για τέλεια αυγά κάθε φορά – χωρίς νερό, χωρίς άγχος και χωρίς δύσκολο καθάρισμα

Πότε να τα βάλεις στο νερό, πότε να αρχίσεις να μετράς χρόνο, αν θα «παραβράσουν», αν θα σπάσουν και –το χειρότερο– αν τελικά θα ξεφλουδίζονται εύκολα. Κι όμως, υπάρχει μια εναλλακτική που αλλάζει εντελώς το παιχνίδι: το air fryer. Ναι, το air fryer που χρησιμοποιείς για πατάτες, κοτόπουλο και ζεστά σάντουιτς μπορεί να σου δώσει τέλεια αυγά, χωρίς κατσαρόλες, χωρίς νερό και χωρίς… νεύρα.

Σταθερό αποτέλεσμα, κάθε φορά

Σε αντίθεση με την κατσαρόλα, όπου η θερμοκρασία του νερού και ο χρόνος βρασμού παίζουν καθοριστικό ρόλο, το air fryer προσφέρει πιο σταθερό και ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Ο ζεστός αέρας «μαγειρεύει» το αυγό ομοιόμορφα, μειώνοντας σημαντικά τις αστοχίες. Θέλεις μελάτο, μέτριο ή σφιχτό αυγό; Αρκεί να ρυθμίσεις σωστά χρόνο και θερμοκρασία.

Λιγότερη προετοιμασία, λιγότερος κόπος

Ξέχνα το γέμισμα της κατσαρόλας, την αναμονή να βράσει το νερό και το συνεχές τσεκάρισμα του ρολογιού. Στο air fryer:

Δεν χρειάζεται προθέρμανση

Δεν χρειάζεται νερό

Δεν χρειάζεται επίβλεψη

Τοποθετείς τα αυγά στο καλάθι, ρυθμίζεις χρόνο και… τέλος.

Καθαριότητα σε χρόνο μηδέν

Μετά το βράσιμο αυγών στην κατσαρόλα, πάντα κάτι μένει: άλατα, σταγόνες νερού, πιτσιλίσματα. Στο air fryer, ο καθαρισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος – ένα γρήγορο σκούπισμα αρκεί.

Λιγότερα σπασμένα αυγά

Τα αυγά στο νερό χτυπιούνται μεταξύ τους, ειδικά σε έντονο βρασμό. Στο air fryer μένουν ακίνητα, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να σπάσουν κατά το μαγείρεμα.

Πιο εύκολο ξεφλούδισμα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα: όταν χρησιμοποιείται χαμηλή θερμοκρασία, τα αυγά του air fryer ξεφλουδίζονται ευκολότερα σε σχέση με όσα έχουν βράσει σε καυτό νερό. Ένα γρήγορο πέρασμα σε κρύο νερό μετά το ψήσιμο κάνει τη διαφορά.

Πόσο χρόνο χρειάζονται;

Σε θερμοκρασία περίπου 130–150°C:

Μελάτο αυγό: 7–8 λεπτά

Μέτριο: 9–10 λεπτά

Σφιχτό αυγό: 15–17 λεπτά

Αμέσως μετά, τα βυθίζεις σε κρύο νερό για να σταματήσει το μαγείρεμα.

Το βράσιμο αυγών στην κατσαρόλα δεν είναι λάθος – απλώς δεν είναι πια απαραίτητο. Το air fryer προσφέρει ευκολία, σταθερό αποτέλεσμα, λιγότερο καθάρισμα και μηδενικό άγχος. Αν το έχεις ήδη στον πάγκο της κουζίνας σου, ίσως ήρθε η ώρα να του αναθέσεις και αυτό το… παραδοσιακό καθήκον. Η κατσαρόλα μπορεί να ξεκουραστεί. Το air fryer έχει αναλάβει.

