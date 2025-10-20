Τελικα η κατανάλωση αυγών ενέχει κινδύνους για όσους έχουν χοληστερίνη;

Αν και τα αυγά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης, καρδιοπροστατευτικής διατροφής.

Πολλοί που ανησυχούν για τα επίπεδα της LDL (της λεγόμενης «κακής») χοληστερόλης — ενός βασικού παράγοντα για την εμφάνιση αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες — θεωρούν λογικό να αποφεύγουν τρόφιμα πλούσια σε χοληστερόλη, όπως τα αυγά. Αυτή η αντίληψη βασιζόταν επί δεκαετίες στις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς, οι οποίες, από τη δεκαετία του 1960, συνέστηναν περιορισμό της διαιτητικής χοληστερόλης.

Ωστόσο, το 2015, οι οδηγίες αυτές άλλαξαν ριζικά: κάθε αναφορά σε όριο χοληστερόλης αφαιρέθηκε, καθώς η επιστημονική κατανόηση του θέματος είχε εξελιχθεί σημαντικά. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο κυριότερος διατροφικός «ένοχος» για την αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα είναι τα κορεσμένα λιπαρά και όχι η χοληστερόλη των τροφών.

«Αυτό το μήνυμα δεν έχει ακόμη φτάσει πλήρως στη συνείδηση του κοινού», σημειώνει η Kathy McManus, διευθύντρια του Τμήματος Διατροφής στο Brigham and Women’s Hospital, που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Μια πρόσφατη κλινική μελέτη επιβεβαίωσε το παραπάνω: η κατανάλωση δύο αυγών την ημέρα δεν αύξησε τα επίπεδα LDL χοληστερόλης, εφόσον η συνολική διατροφή ήταν χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά.

Νέα μελέτη: Πώς τα αυγά επηρεάζουν την LDL χοληστερόλη

Αν και κάθε αυγό περιέχει περίπου 200 mg χοληστερόλης, περιέχει λιγότερα από 2 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών. Για να διερευνήσουν τη σχέση αυτή, ερευνητές πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη κλινική δοκιμή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο The American Journal of Clinical Nutrition (τεύχος Ιουλίου 2025).

Ποιοι συμμετείχαν:

61 ενήλικες, με μέση ηλικία 39 ετών και μέση τιμή LDL 135 mg/dL.

Πώς έγινε η μελέτη:

Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τρεις ισοθερμιδικές δίαιτες, που διέφεραν ως προς τη χοληστερόλη και τα κορεσμένα λιπαρά:

Δίαιτα με δύο αυγά ημερησίως – υψηλή σε χοληστερόλη, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά.

Δίαιτα χωρίς αυγά – χαμηλή σε χοληστερόλη, υψηλή σε κορεσμένα λιπαρά.

Δίαιτα ελέγχου – με ένα αυγό ημερησίως, υψηλή σε χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά.

Κάθε διατροφικό στάδιο διήρκεσε πέντε εβδομάδες, και 48 άτομα ολοκλήρωσαν όλες τις φάσεις.

Αποτελέσματα:

Η δίαιτα με δύο αυγά ημερησίως οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές LDL σε σχέση με τη δίαιτα ελέγχου, ενώ η δίαιτα χωρίς αυγά δεν έδειξε ανάλογο όφελος.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα κορεσμένα λιπαρά (μπέϊκον, ζαμπον), και όχι η χοληστερόλη της διατροφής, είναι εκείνα που αυξάνουν τα επίπεδα LDL στο αίμα.

Χοληστερόλη: Αναγκαία, όχι εχθρός

Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι αρνητικό, η χοληστερόλη είναι απαραίτητη για τη ζωή. Βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του οργανισμού, συμβάλλοντας στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών και στη σύνθεση της βιταμίνης D, των ορμονών και των χολικών οξέων.

Το ήπαρ παράγει το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης που χρειάζεται ο οργανισμός — περίπου 80%–90%. Μόνο ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από τη διατροφή, πράγμα που εξηγεί γιατί, για τους περισσότερους ανθρώπους, η πρόσληψη χοληστερόλης από τα τρόφιμα δεν επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδά της στο αίμα.