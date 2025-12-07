Οι γονείς του δίχρονου παιδιού συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

«Ραγίζει» καρδιές η περιγραφή του πατέρα του 2χρονου αγοριού από τη Ζάκυνθο, που τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση σκύλου, το Σάββατο (07/12).

Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε ο ίδιος, ήταν η πρώτη φορά που το παιδί πήγε στο συγκεκριμένο σκυλί και δεν έκατσε πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

«Το παιδί δεν πήγαινε ποτέ σε αυτό το σκυλί, ποτέ. Έχουμε κάτι σκυλάκια, που τα έχουμε μεγαλώσει με πιπίλα, που τα έχουν πετάξει σε σακούλες σκουπιδιών μέσα και πάντα έπαιζε με αυτά ή με άλλα ζωάκια, γιατί έχω διάφορα ζωάκια, πάπιες, χήνες, τέτοια, έπαιζε με αυτά.

Ήταν η πρώτη φορά που πήγε εκεί πέρα και δεν ήταν παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Με φώναξε η κορούλα μου η μικρή και έτρεξα με όση δύναμη είχα για να το προλάβω», είπε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο δίχρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου με δαγκώματα στο σώμα και τον λαιμό, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» δήλωσε ο πατέρας, μιλώντας στον Alpha.

Ενώ ο γιατρός δήλωσε: «Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση. Ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πίτμπουλ. Είχε φοβερά δαγκώματα στο λαιμό».

Σημειώνεται πως το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα γεννούν ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας.