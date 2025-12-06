Το σουβλάκι έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι καταναλωτές παρατηρούν αισθητές αυξήσεις στις τιμές του αγαπημένου τους street food που δεν είναι άλλο από το σουβλάκι.

Οι λόγοι, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων είναι, μεταξύ άλλων, οι αυξήσεις στην τιμή των πρώτων υλών, η άνοδος της ενέργειας και η γενικότερη πληθωριστική πίεση που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τονίζουν ότι το κόστος κρέατος, ψωμιού και λαχανικών έχει ανέβει σημαντικά, και έτσι είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των τιμών για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι καταναλωτές, ιδίως οι νέοι και οι οικογένειες με περιορισμένο εισόδημα, αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους ή να επιλέξουν μικρότερες μερίδες. Οι πελάτες εκφράζουν παράπονα, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι θα στραφούν σε εναλλακτικές επιλογές φθηνότερης διατροφής.

Στην Αττική η τιμή του τυλιχτού πλησιάζει τα 5 ευρώ ενώ στην Κρήτη τα έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη που κοστίζει περίπου 6 ευρώ.

Στις τουριστικές περιοχές όπως η Σαντορίνη και άλλα νησιά του Αιγαίου η τιμή του τυλιχτού ξεπερνά τα 6,50 ευρώ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dere208rr0s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι καταστηματάρχες τονίζουν ότι η αύξηση των τιμών δεν είναι θέμα κερδοσκοπίας, αλλά αναγκαιότητα για να καλύψουν τα αυξανόμενα έξοδα. Κάποιοι έχουν προχωρήσει σε μικρότερες αυξήσεις, άλλοι σε προσφορές συνδυαστικών γευμάτων για να μην αποθαρρύνουν τους πελάτες. Παράλληλα, παρατηρείται προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, όπως η μείωση της σπατάλης και η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων.