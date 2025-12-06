Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκαν τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας, στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όπως αναφέρεται: «Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.



Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία.



Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλ. Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο».