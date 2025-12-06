Με συνθήματα όπως «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» και «Κάτω τα χέρια από τη νεολαία», πλήθος κόσμου τίμησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Η σημερινή πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο συγκέντρωσε πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, με την ατμόσφαιρα να φορτίζεται από συναίσθημα, οργή αλλά και σιωπηλή περισυλλογή. Από νωρίς το απόγευμα, ομάδες μαθητών, φοιτητών, συλλογικοτήτων και απλών πολιτών κατέκλυσαν τα Προπύλαια, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα που ανακαλούσαν όχι μόνο την τραγωδία του 2008, αλλά και τις σύγχρονες ανησυχίες γύρω από θέματα αστυνομικής βίας, δημοκρατικών ελευθεριών και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν συντεταγμένα προς το Σύνταγμα, σχηματίζοντας μια μαζική και πολυφωνική πορεία. Άλλοι επέλεγαν έντονη διαμαρτυρία με δυνατά συνθήματα, ενώ αρκετοί κρατούσαν κεριά ή λουλούδια, δίνοντας έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα στη συμμετοχή τους. Πολλοί νέοι μίλησαν για ένα «χρέος μνήμης», επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους δεν αποτελεί απλώς φόρο τιμής, αλλά υπενθύμιση πως η υπόθεση Γρηγορόπουλου παραμένει ζωντανή στην κοινωνική συνείδηση, ως παράδειγμα αδικίας που δεν πρέπει να ξεχαστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πορεία εξελίχθηκε μέσα σε ισχυρή αστυνομική παρουσία, με φραγμούς σε κεντρικούς δρόμους και έντονη επιτήρηση γύρω από σημεία υψηλού συμβολισμού. Παρά τις εντάσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν, το κύριο σώμα των διαδηλωτών διατήρησε ειρηνικό και σταθερό ρυθμό, δίνοντας έμφαση στον χαρακτήρα της μνήμης και της συλλογικής διεκδίκησης.

Καθώς η πορεία ολοκληρωνόταν, οι διαδηλωτές τόνιζαν την ανάγκη να παραμείνει ζωντανός ο δημόσιος διάλογος για τα γεγονότα του 2008 και για το τι σημαίνουν σήμερα.

Για πολλούς, η σημερινή ημέρα δεν ήταν απλώς μια επέτειος, αλλά μια υπενθύμιση του πώς γενιές ολόκληρες συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη, ασφάλεια χωρίς αυθαιρεσία και έναν δημόσιο χώρο όπου οι φωνές των πολιτών μπορούν να ακούγονται χωρίς φόβο.

Ο παλμός της πορείας έδειξε ότι η μνήμη του Γρηγορόπουλου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νεολαία και την κοινωνία συνολικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-derch2a7yqdl?integrationId=40599y14juihe6ly}