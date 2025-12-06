Στην Εμμανουήλ Μπενάκη ξεκίνησαν τα επεισόδια. Δεκάδες προσαγωγές από την αστυνομία.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν περιμετρικά του πλήθους.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση χημικών, με αποτέλεσμα η πορεία να «σπάσει» στα δύο. Αρχικά η ένταση ξεκίνησε από την Εμμανουήλ Μπενάκη ενώ στην πορεία επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή των Εξαρχείων.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Μετά την απογευματινή πορεία έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στα Εξάρχεια.

Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.