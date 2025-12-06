Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Η ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν περιμετρικά του πλήθους.
Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση χημικών, με αποτέλεσμα η πορεία να «σπάσει» στα δύο. Αρχικά η ένταση ξεκίνησε από την Εμμανουήλ Μπενάκη ενώ στην πορεία επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή των Εξαρχείων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-derc4sqe998h?integrationId=40599y14juihe6ly}
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.
Μετά την απογευματινή πορεία έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στα Εξάρχεια.
{https://exchange.glomex.com/video/v-derc6tdgzv7d?integrationId=40599y14juihe6ly}
Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.