Αύριο το πρωί υπάλληλοι του δήμου θα ξεκινήσουν την αναλυτική καταγραφή των ζημιών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί το Καστελλόριζο ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που σάρωσε στο νησί, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεγάλο ύψος βροχής και συγκεκριμένα για 250 χιλιοστά σε τρεις ώρες.

«Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθούν» αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.Σύμφωνα με πληροφορίες από τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε πλημμύρισαν πολλά σπίτια.

Όπως έγινε γνωστό, με νερό γέμισαν και αρκετές επιχειρήσεις στο νησί, οι περισσότερες κοντά στην προκυμαία, ενώ τα νερά που κατέβαιναν ορμητικά από το βουνό κατέληξαν στη θάλασσα, γεμίζοντας λάσπη το λιμάνι.

Ζημιές υπέστησαν και αρκετά αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στους δρόμους από τους οποίους πέρασαν οι χείμαρροι, ενώ και το οδικό δίκτυο του νησιού σε πολλά σημεία καταστράφηκε.

