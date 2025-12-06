Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω και απαντούν ότι τα αιτήματά τους είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Νέα μπλόκα.

Αποφασισμένοι είναι οι αγρότες της χώρας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τα τρακτέρ να στοιχίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς δρόμους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος δεν μπορούν πλέον να περιμένουν.

Οι ίδιοι, μάλιστα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας λιμάνια και αεροδρόμια.

Τα αιτήματά τους είναι πάγια και γνωστά σε όλους πλέον. Όπως λένε οι ίδιοι: «Ξέρουν τα αιτήματά μας», τα οποία είναι:

Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

Αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ για να καλύπτονται πλήρως οι ζημιές

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο.

Από Δευτέρα οι αποφάσεις

Όπως έγινε γνωστό, σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν από τη Δευτέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, αφού όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των παραγωγών στα Χανιά, ο πρώτος σταθμός θα είναι το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι… διαρκείας.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το που θα στηθεί μπλόκο.

Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: την ανάγκη να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία της χώρας. Καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ασταθείς και οι κινητοποιήσεις ενισχύονται, τα μπλόκα εξελίσσονται σε κρίσιμη δοκιμασία για τις αντοχές της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και για την ικανότητα του κράτους να ανταποκριθεί σε μια από τις πιο ζωτικές κοινωνικοοικονομικές του προκλήσεις.

Πιέσεις στα τελωνεία

Στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και Καλπακίου έχουν στηθεί μπλόκα που σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών για ορισμένες ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών επιτροπών.

Σήμερα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν για μία ώρα τον Προμαχώνα για όλα τα οχήματα, σε μια κίνηση υποδοχής των οδηγών φορτηγών δημόσιας χρήσης που φθάνουν για να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Σωματεία και φορείς των Σερρών βρέθηκαν επίσης στο σημείο για να ενώσουν τις φωνές τους με αγρότες και κτηνοτρόφους. Παρών και ο κλάδος των ταξί, με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου να δηλώνει στήριξη στον πρωτογενή τομέα.

Πού θα στηθούν τα νέα μπλόκα

Στη Μακεδονία, στον δήμο Λαγκαδά, οι παραγωγοί προχωρούν στη δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας και άλλων οδικών αξόνων, ανάμεσα στους οποίους και ο δρόμος προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το τέταρτο αγροτικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, που προστίθεται στα Πράσινα Φανάρια, στη Χαλκηδόνα και στα Μάλγαρα.

Στη Θεσσαλία αποφασίστηκε ενίσχυση των δράσεων από τη Δευτέρα, με σχεδιασμό για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και των παρακαμπτήριων δρόμων.

Η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στον κόμβο της Νίκαιας, όπου βρίσκονται περίπου 4.000 τρακτέρ.

Μεγάλες κινητοποιήσεις καταγράφονται επίσης σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μικροθήβες, όπου αναμένονται νέοι αποκλεισμοί.

Προσκλητήριο διαλόγου από τον Πρωθυπουργό

Το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου πραγματοποίησε περιοδεία, ζήτησε από τους αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικοτερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

