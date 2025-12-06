Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών. «Έχουμε ανοιχτό το δρόμο για να περνάει ο κόσμος».

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-der4tjjotpm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.

Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-der4lus15dkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης, εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών - Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε65.

Παράλληλα, σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-der0rdsifb7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Να σημειωθεί πως στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65.

Επιπλέον, σύμφωνα με το cretalive.gr, αποφασισμένοι για όλα εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη που συνεχίζουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης, με μπλόκα που στήνονται σταδιακά από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη, ενώ όλα είναι έτοιμα για το παγκρήτιο συλλαλητήριο της ερχόμενης Δευτέρας με προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-der3fxxdyh81?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ελάτε για διάλογο»

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικοτερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-der3ck6qani9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κάλεσμα για διάλογο επανέλαβε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προς τους αγρότες.

Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να λυθεί ένα πρόβλημα, αν δεν γίνει διάλογος, έθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Δεκατιανοί» της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη. Επισήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση είναι ανοικτοί στον διάλογο, αλλά, όπως είπε, για να γίνει πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι και η άλλη πλευρά. «Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί».

Σύμφωνα με όσα τόνισε, κανένα αίτημα για συνάντηση δεν έχει απορριφθεί από το υπουργείο. «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε «ανοιχτός σε οποιονδήποτε διάλογο», με πολλές ήδη πραγματοποιημένες συναντήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η συζήτηση είναι ο μόνος δρόμος για την ουσιαστική επίλυση πραγματικών προβλημάτων.