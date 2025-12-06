Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε στα αγροτικά μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια και τόνισε πως: «Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας. Γιατί αφορά στην ύπαιθρο ολόκληρη -και στα σύνορα της χώρας- και αφορά ταυτόχρονα και στην τιμή που έχουν τα προϊόντα στο ράφι, αλλά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνον των αγροτών».

Αφορά όλη την Ελλάδα.

Γιατί οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών και σήμερα η ύπαιθρος, από τη μια μεριά από την ευλογιά και από την άλλη μεριά από το έλλειμμα των επιδοτήσεων, δεν έχει αύριο.

Εμείς λοιπόν, το λέμε συνέχεια, είμαστε δίπλα σας.

Θέλουμε να ξαναβρούν οι κτηνοτρόφοι τα κοπάδια τους. Θέλουμε να πάνε οι επιδοτήσεις στους τίμιους αγρότες, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι άμεσα με τις βασικές παραμέτρους του κόστους παραγωγής. Πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια.

Γιατί μέσα σε όλα αυτά και την ανέχεια που έχουν οι αγρότες, οι τράπεζες, τα διυλιστήρια και η ΔΕΗ μαζεύουν δισεκατομμύρια, που από κάπου λείπουν.

Ένα πρώτο μέτρο που εγώ το επανέλαβα για να συμφωνήσουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, είναι δημόσια ΔΕΗ για να έχετε αγροτικό τιμολόγιο.

Γιατί όλα γίνονται…».