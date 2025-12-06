Ο σεισμός στα Καλάβρυτα έγινε αισθητός στην Κόρινθο και στην Πάτρα.

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στα Καλάβρυτα, μεγέθους 4,6 της κλίμακας ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ΔΝΔ των Καλαβρύτων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 24.3χλμ και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, αλλά και μέχρι την Στερεά.

Η καταγραφή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

{https://x.com/LastQuake/status/1997407990492614861}

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Σεισμός μεγέθους 4.7 πρίν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».