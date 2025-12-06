Σεισμός τώρα σημειώθηκε στα Καλάβρυτα, μεγέθους 4,6 της κλίμακας ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ΔΝΔ των Καλαβρύτων.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 24.3χλμ και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, αλλά και μέχρι την Στερεά.
Η καταγραφή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο
Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου
«Σεισμός μεγέθους 4.7 πρίν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».