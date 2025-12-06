Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Θεολόγος με τα λόγια του.

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη προκάλεσε η είδηση για την περιπέτεια υγείας του κτηνοτρόφου Κωνσταντίνου Θεολόγου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης.

Ο έμπειρος κτηνοτρόφος, γνωστός για την αφοσίωσή του στην παραδοσιακή ράτσα προβάτων Ρουμλουκιού, κατέρρευσε έπειτα από ημέρες έντονης ψυχολογικής φόρτισης, όταν αναγκάστηκε να αποχωριστεί οριστικά το κοπάδι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών παρουσιάζοντας συμπτώματα εγκεφαλικού και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η θανάτωση των 450 προβάτων του, ενός κοπαδιού που αποτελούσε το τελευταίο «καθαρόαιμο» δείγμα της ιστορικής ράτσας Ρουμλουκιού στην περιοχή, υπήρξε για τον Θεολόγου ένα βαρύ πλήγμα. Το γεγονός συνέβη στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση ζωονόσων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Σε βίντεο που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ο κτηνοτρόφος αποχαιρετά τα ζώα του με δάκρυα, λέγοντας πως νιώθει «σαν να σκοτώνουν τα παιδιά του ένα-ένα».

Η οικογένειά του, συντετριμμένη, περιέγραψε ότι τα ζώα μεγάλωναν μέσα στο σπίτι σαν μέλη της οικογένειας. Πολλά από τα αρνάκια τα τάιζαν οι ίδιοι με μπιμπερό, ενώ η φροντίδα τους αποτελούσε καθημερινότητα δεκαετιών.

Η οικογένεια ζητά σεβασμό και διακριτικότητα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες επίσημες ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του.