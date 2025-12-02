Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ενισχύοντας την άποψη ότι δεν υφίστανται πλέον ουσιαστικοί λόγοι για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιτάχυνε σημαντικά τον Νοέμβριο, αγγίζοντας το 2,9% σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, από 1,6% τον Οκτώβριο. Η απότομη αυτή άνοδος επαναφέρει στο προσκήνιο τις πληθωριστικές πιέσεις, σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ενισχύοντας την άποψη ότι δεν υφίστανται πλέον ουσιαστικοί λόγοι για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει κρατήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά τον κύκλο χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Ιούνιο και οδήγησε τα επιτόκια χαμηλότερα από το περσινό ρεκόρ του 4%. Ανώτατα στελέχη της Τράπεζας εκτιμούν ότι η διαδικασία χαλάρωσης βρίσκεται στο τέλος της, παρότι οι αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται με γνώμονα τα δεδομένα κάθε μήνα. Ο δομικός πληθωρισμός της ευρωζώνης διατηρήθηκε σταθερός στο 2,4%, ενώ από τα επί μέρους στοιχεία προκύπτει ότι οι υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τη μεγαλύτερη ανοδική πίεση στις τιμές, με ετήσια αύξηση 3,5%. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, τα βιομηχανικά προϊόντα με σταθερή επίδοση, ενώ η ενέργεια παραμένει σε αρνητικό έδαφος, αν και η πτώση μετριάστηκε.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός σημείωσε απροσδόκητη άνοδο στο 2,6%, αγγίζοντας υψηλό εννέα μηνών. Παρά την αύξηση, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η γενικότερη τάση παραμένει καθοδική, με την αποκλιμάκωση να αναμένεται να συνεχιστεί κάτω από το 2% το 2026. Η άνοδος του Νοεμβρίου αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος ταξιδιών και καυσίμων.

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,8%, για ακόμη έναν μήνα κάτω από τις εκτιμήσεις, καθώς οι χαμηλές τιμές ενέργειας συγκρατούν τις ανατιμήσεις. Οι υπηρεσίες εμφάνισαν επιβράδυνση, ενώ τα τρόφιμα σημείωσαν ελαφρά άνοδο. Η καταναλωτική δαπάνη, ωστόσο, έδειξε αύξηση τον Οκτώβριο, παρά την πολιτική αβεβαιότητα που οδηγεί τα νοικοκυριά σε μεγαλύτερη αποταμίευση.

Στην Ιταλία, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 1,2%, λίγο χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Οι πιέσεις μειώθηκαν σε μεταφορές και φρέσκα τρόφιμα, ενώ η ενέργεια συνέχισε πτωτικά, αντανακλώντας τις χαμηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.