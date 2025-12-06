Όσα αναφέρει ο καθηγητής σε ανάρτησή του.

Στη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06/12) στα Καλάβρυτα, αναφέρθηκε ο καθηγητής σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο ίδιος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικός σημειώνοντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως προς το παρόν δε διαβλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο.

Συγκεκριμένα γράφει: «Σεισμός μεγέθους 4.7 πρίν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».

Δείτε την ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rJMxoctqTCCpcNRn9Arg5nHjoDs2tXooQdfCE9HM5HBVaJXMh3sNuNBCnx6iMMKAl&id=100014233710134}