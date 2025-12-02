«Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το δικαίωμα στη στέγη και την αξιοπρέπεια καταπατάται καθημερινά» τονίζει το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική κρίση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς σχεδόν 4 στους 10 πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν βασικούς λογαριασμούς, ενώ σχεδόν το 30% δίνει τον μισό μισθό του σε ενοίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να δει την πραγματικότητα, προσφέροντας φοροελαφρύνσεις σε μεγαλοϊδιοκτήτες και προστασία στην κερδοσκοπία των funds, αντί να στηρίζει τα νοικοκυριά και να μειώνει την ακρίβεια.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνει:

Προστασία πρώτης κατοικίας.

Εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με νέα κτίρια, ανακατασκευή παλαιών και αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων για χιλιάδες προσιτές κατοικίες.

Πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων.

Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Επενδύσεις «golden visa» που δημιουργούν θέσεις εργασίας χωρίς να στερούν κατοικίες από τους πολίτες.

Ενίσχυση επιδόματος στέγασης για νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτους πολίτες.

Εθνικό σχέδιο αποκέντρωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και παροχής στέγης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι η στέγη είναι θεμελιώδες δικαίωμα και κατηγορεί την κυβέρνηση για κοροϊδία απέναντι στους πολίτες, καλώντας για άμεση δράση ώστε να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των νοικοκυριών.