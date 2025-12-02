Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική κρίση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς σχεδόν 4 στους 10 πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν βασικούς λογαριασμούς, ενώ σχεδόν το 30% δίνει τον μισό μισθό του σε ενοίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να δει την πραγματικότητα, προσφέροντας φοροελαφρύνσεις σε μεγαλοϊδιοκτήτες και προστασία στην κερδοσκοπία των funds, αντί να στηρίζει τα νοικοκυριά και να μειώνει την ακρίβεια.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνει:
- Προστασία πρώτης κατοικίας.
- Εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με νέα κτίρια, ανακατασκευή παλαιών και αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων για χιλιάδες προσιτές κατοικίες.
- Πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων.
- Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων.
- Επενδύσεις «golden visa» που δημιουργούν θέσεις εργασίας χωρίς να στερούν κατοικίες από τους πολίτες.
- Ενίσχυση επιδόματος στέγασης για νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτους πολίτες.
- Εθνικό σχέδιο αποκέντρωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και παροχής στέγης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι η στέγη είναι θεμελιώδες δικαίωμα και κατηγορεί την κυβέρνηση για κοροϊδία απέναντι στους πολίτες, καλώντας για άμεση δράση ώστε να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των νοικοκυριών.