Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω» live version σε στίχους του Φοίβου.

Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφορεί τη live version της νέας της επιτυχίας «Τα Χάνω» που της έγραψε ο Φοίβος.

Το «Τα Χάνω», το δεύτερο τραγούδι της Λένας Ζευγαρά και του Φοίβου μετά το «Μείνε Απόψε Εδώ», είναι ένα catchy τσιφτετέλι που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγο καιρό και μπήκε αμέσως στη λίστα των επιτυχιών.

Ανταποδίδοντας την ανταπόκριση και την αγάπη του κόσμου, η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, ξεσηκώνει με τη live version του τραγουδιού δίνοντας για ακόμα μία φορά ρυθμό κι ενέργεια.

Βρείτε το «Τα Χάνω live version» στις streaming υπηρεσίες.