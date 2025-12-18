3.000 δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη φάση Α’ του προγράμματος καλούνται να προχωρήσουν έως τις 22 Δεκεμβρίου στη φάση Β’.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι από σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ξεκινούν οι πληρωμές των προκαταβολών στους λογαριασμούς των δικαιούχων του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που έχουν λάβει οριστική έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα εισπράττουν την προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της επιχορήγησης, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίηση των παρεμβάσεων προσβασιμότητας που έχουν επιλέξει για την κατοικία ή τον επαγγελματικό τους χώρο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές στους 1.000 πρώτους δικαιούχους που έχουν λάβει οριστική έγκριση.Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν πληρωμές και στους επόμενους οριστικά εγκεκριμένους.

Το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» αποτελεί το πρώτο στοχευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50%, και υλοποιείται μέσω πλήρως ψηφιακής διαδικασίας στην πλατφόρμα prosvasimotita.minscfa.gov.gr.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι περίπου 3.000 δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη φάση Α’ του προγράμματος καλούνται να προχωρήσουν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025 στη φάση Β’, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να μην καθυστερήσει η εξέλιξη των αιτήσεών τους και η υλοποίηση των παρεμβάσεων. Οι πρόσφατες απλουστεύσεις -με σημαντική μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών- έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να διευκολύνουν τους δικαιούχους και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γ’ φάση, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, των σχετικών τιμολογίων, καθώς και της τελικής βεβαίωσης του μηχανικού. Η υποβολή των δικαιολογητικών της γ’ φάσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30Απριλίου 2026. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, καταβάλλεται στον ωφελούμενο το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές διαμορφώσεις, ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.