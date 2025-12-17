Ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την εκλογή Πιερρακάκη ως επιχείρημα για να στηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, αφήνοντας οριστικά πίσω της τη χρεοκοπία και τον παλαιοκομματισμό.

Στην ομιλία του στη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αναφορά που σχολιάστηκε ευρέως.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, πρωθυπουργός επισήμανε: «Αν, λοιπόν, κάποτε το σύνθημα έλεγε «μένουμε Ευρώπη» και αργότερα το σύνθημά μας, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να ενώνει την πλειοψηφία τουλάχιστον των συναδέλφων σε αυτή την αίθουσα, έλεγε «γινόμαστε Ευρώπη», τώρα, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, η Ευρώπη λέει «εμείς γινόμαστε Ελλάδα».

Με τον επικεφαλής ενός πανίσχυρου θεσμού να μην μας επισκέπτεται απειλητικά από τις Βρυξέλλες, όπως έκανε άλλοτε ο κ. Ντάισεμπλουμ, αλλά τη θέση του να κατέχει ένας από εμάς».

Ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την εκλογή Πιερρακάκη ως επιχείρημα για να στηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, αφήνοντας οριστικά πίσω της τη χρεοκοπία και τον παλαιοκομματισμό.

Το φιάσκο

Φεύ! Μέσα σε λίγες ώρες η πραγματικότητα ήρθε να διαψεύσει τον πρωθυπουργικό ισχυρισμό ότι χώρα μας έχει γίνει πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Το απίστευτο μπάχαλο που προκλήθηκε σήμερα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, απέδειξε πως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού μηχανισμού και της δημόσιας διοίκησης λίγα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν.

Τι συνέβη; Όχι μόνο το κράτος δεν κατέβαλε τις επιδοτήσεις που χρωστάει στους αγρότες, αλλά αφαίρεσε και ποσά από τους λογαριασμούς τους. Ενώ δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε η εξόφληση ούτε της βασικής ούτε της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, όπως είχαν υποσχεθεί επανειλημμένα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο ΕΛΓΑ τράβηξε κανονικά τα χρήματα που του αναλογούσαν, αδειάζοντας τους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων. Το μπάχαλο αποδόθηκε σε τεχνικό λάθος, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τα πολιτικά ζητήματα

Όπως επίσης συμβαίνει πάντα, τα «τεχνικά λάθη» αναδεικνύουν μεγάλα ζητήματα:

1. Το κράτος είναι σταθερά πολύ… συνεπές όταν είναι να εισπράξει χρήματα από τους πολίτες, αλλά πολύ… χαλαρό όταν είναι να τους καταβάλει εκείνα που τους χρωστάει.

2. Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης παραμένει πολύ χαμηλή. Εν προκειμένω, όχι μόνο δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, αλλά δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

3. Ακόμα πιο χαμηλή είναι η διοικητική επάρκεια της κυβέρνησης. Η ευθύνη των κυβερνητικών για το φιάσκο είναι διπλή. Από τη μια μεριά, δεν μπόρεσαν να διασφαλίσουν ότι ο κρατικός μηχανισμός θα κάνει αυτό που του ζητήθηκε. Από την άλλη, έδωσαν υποσχέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, κάτι που κάνει τα πράγματα χειρότερα.

4. Η διοικητική ανεπάρκεια της κυβέρνησης παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν λάβουμε υπόψη ότι στις συγκεκριμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε επενδύσει πολιτικά το Μαξίμου για να δοθεί τέλος στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το μπάχαλο έγινε ακριβώς στο πεδίο που η κυβέρνηση ήθελε αν πάνε όλα στην εντέλεια.

Εκτεθειμένος ο πρωθυπουργός

Το φιάσκο με τις πληρωμές στους αγρότες εκθέτει τον πρωθυπουργό. Όσα είπε στη Βουλή, βρίσκονται σε χαώδη απόσταση από όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Πώς να θεωρήσει κανείς ευρωπαϊκό πρότυπο ένα κράτος που αφαιρεί τις κρατήσεις από επιδοτήσεις που δεν κατέβαλε; Και πώς να θεωρηθεί πετυχημένη μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο είναι γενικά ασυνεπής στις υποσχέσεις της, αλλά δεν τα καταφέρνει ακόμα και σε project που ανήκουν στις προτεραιότητές της;

Το φιάσκο των καταβολών στους αγρότες έρχεται να προστεθεί στη σοκαριστική κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ένα κράτος «φραπέδων» η αναποτελεσματικότητα συμβαδίζει με τη διαφθορά και τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Αυτό το κράτος δεν το λες και παράδειγμα προς μίμηση.