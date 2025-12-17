Μποτιλιαρισμένοι είναι οι βασικοί δρόμοι του κέντρου, τα δύσκολα σημεία για τους οδηγούς.

Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής, με το κέντρο της Αθήνας να βρίσκεται σε κυκλοφοριακή «ασφυξία»και τη Λεωφόρο Κηφισού να παρουσιάζει έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα.

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της πόλης. Ο Κηφισός εμφανίζει χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο και την κάθοδο, με την κίνηση να είναι σχεδόν ακινητοποιημένη σε αρκετά σημεία.

Στο κέντρο της Αθήνας προβλήματα εντοπίζονται σε βασικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Αλεξάνδρας, Πατησίων, Αχαρνών, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Ακαδημίας, καθώς και στις οδούς Φιλελλήνων και Μιχαλακοπούλου. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Συγγρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ιερά Οδό, την Πέτρου Ράλλη, την Καλλιρρόης και τη Θηβών.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε δρόμους των βορείων, ανατολικών και δυτικών προαστίων, όπως η Λεωφόρος Μαραθώνος, η Βάρης–Κορωπίου, η Σπύρου Λούη, η Κύμης, η Γαλατσίου, η Βεΐκου, η Καποδιστρίου και η Λεωφόρος Σχιστού. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και την Αττική Οδό.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό: Τα δύσκολα σημεία

Μποτιλιαρισμένα είναι και σημεία στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τις τελευταία ενημέρωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχουμε 25΄–30΄ καθυστέρηση από Δημοκρατίας έως Πεντέλης ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄–25΄ καθυστέρηση από Κάντζα έως Κηφισίας, 10΄–15΄ καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία 10΄–15΄ καθυστέρηση στην έξοδο για Πειραιά. Τέλος έχουμε 20΄–25΄ καθυστέρηση από Χολαργό έως την έξοδο για Καρέα.

{https://x.com/aodostraffic/status/2001316880242397493}